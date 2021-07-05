Поезд уехал без машиниста в Польше: Мужчина отошел в туалет

В июне в Польше произошел курьезный случай. Там поезд уехал без машиниста. Как оказалось, все случилось во время одной из стоянок. Поезд остановился на железнодорожном вокзале в городе Жепин. Так как во время остановки действует санитарная зона, машинист решил сходить в туалет в здании вокзала. А когда пришло время отправления, начальник поезда подумал, что машинист уже в поезде, включил двигатель и поехал дальше.
В итоге, поезд отправился без машиниста. Остановили его уже на следующей станции. Теперь начальнику поезда за самовольный запуск поезда грозит штраф в размере 5 тысяч злотых. Также известно, что оба мужчины были трезвыми.