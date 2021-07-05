Поезд уехал без машиниста в Польше: Мужчина отошел в туалет
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Поезд уехал без машиниста в Польше: Мужчина отошел в туалет

1:53:197/5/2021Фото: pixabay
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Начальник состава решил, что его сотрудник уже давно находится внутри поезда.

Поезд уехал без машиниста

В июне в Польше произошел курьезный случай. Там поезд уехал без машиниста. Как оказалось, все случилось во время одной из стоянок. Поезд остановился на железнодорожном вокзале в городе Жепин. Так как во время остановки действует санитарная зона, машинист решил сходить в туалет в здании вокзала. А когда пришло время отправления, начальник поезда подумал, что машинист уже в поезде, включил двигатель и поехал дальше.

В итоге, поезд отправился без машиниста. Остановили его уже на следующей станции. Теперь начальнику поезда за самовольный запуск поезда грозит штраф в размере 5 тысяч злотых. Также известно, что оба мужчины были трезвыми.

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