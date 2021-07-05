Как правильно выбрать косметику the ordinary?
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Как правильно выбрать косметику the ordinary?

1:51:317/5/2021Фото: shine-bright.com.ua
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Концепция канадского косметического бренда The Ordinary заключается в создании эффективных Уход средств по доступным ценам.

косметика
Косметика марки The Ordinary

Каждая из них бутылочка содержит 1-2 активных ингредиентов, о наличии которых вы можете догадаться из названия. И при желании вы можете смешать эти средства, получив коктейль, который нужен именно вашей коже. Стоит только помнить, что сами The Ordinary не советуют сочетать более трех сывороток и масел одновременно. Купить косметику данной марки можно в данном интернет-магазине: https://shine-bright.com.ua/the-ordinary.

Преимущества и недостатки данной марки

Преимуществ у марки The Ordinary достаточно, а именно:

  • Упаковка в косметических средств, несмотря на всю свою простоту, очень стильная и удобная;
  • Средство расходуется экономно, поэтому небольшой баночки хватает на длительное время;
  • В составе отсутствуют вредные компоненты, а все присутствующие отличаются эффективностью;
  • Цена представленных средств варьируется от 450 до 1000 рублей, что делает марку вполне бюджетной;
  • Как правило, субстанции не вызывают раздражения, хотя на чувствительной коже реакция все же может возникнуть.

Однако в The Ordinary также присутствуют такие недостатки, как:

  • Эффект появляется довольно поздно, то есть иногда даже на третьей или четвертой неделе его может не оказаться;
  • Продукты не являются универсальными, что означает разный результат на разных типах кожи;
  • Кроме того, заказать косметику в Россию не так просто - нужно сначала отыскать дополнительную информацию о выбранных продуктах, так как названия не всегда отражают суть, а затем в большинстве случаев оплатить доставку.

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