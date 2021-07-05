Как правильно выбрать косметику the ordinary?

Каждая из них бутылочка содержит 1-2 активных ингредиентов, о наличии которых вы можете догадаться из названия. И при желании вы можете смешать эти средства, получив коктейль, который нужен именно вашей коже. Стоит только помнить, что сами The Ordinary не советуют сочетать более трех сывороток и масел одновременно. Купить косметику данной марки можно в данном интернет-магазине: https://shine-bright.com.ua/the-ordinary.
Преимущества и недостатки данной маркиПреимуществ у марки The Ordinary достаточно, а именно:
- Упаковка в косметических средств, несмотря на всю свою простоту, очень стильная и удобная;
- Средство расходуется экономно, поэтому небольшой баночки хватает на длительное время;
- В составе отсутствуют вредные компоненты, а все присутствующие отличаются эффективностью;
- Цена представленных средств варьируется от 450 до 1000 рублей, что делает марку вполне бюджетной;
- Как правило, субстанции не вызывают раздражения, хотя на чувствительной коже реакция все же может возникнуть.
Однако в The Ordinary также присутствуют такие недостатки, как:
- Эффект появляется довольно поздно, то есть иногда даже на третьей или четвертой неделе его может не оказаться;
- Продукты не являются универсальными, что означает разный результат на разных типах кожи;
- Кроме того, заказать косметику в Россию не так просто - нужно сначала отыскать дополнительную информацию о выбранных продуктах, так как названия не всегда отражают суть, а затем в большинстве случаев оплатить доставку.