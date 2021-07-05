Опасная магнитная буря 8-10 июля ударит по метеозависимым. Как избежать ухудшения самочувствия?

На Солнце 3 июля 2021 года были зафиксированы самые интенсивные вспышки с 2017 года. За сутки из произошло около 10. Заранее спрогнозированы они быть не могли, поскольку находятся с самого края видимого нам солнечного диска. Магнитных бурь на Земле они не вызвали, так как сила взрыва была направлена на другие планеты.
Однако случившееся говорит о том, что на Солнце резко возросла энергетическая активность, которая может вызвать выбросы солнечной энергии, которые также будут направлены и на Землю.
Пока что по предварительным прогнозам, которые были сделаны заранее, метеозависимым стоит готовиться к магнитной буре, которая ожидалась на 8-10 число второго летнего месяца. Ее мощность, предположительно, составит 4-5 баллов и продлится буря два дня.
Следом с небольшим перерывом, а именно 11-13 июля начнется вторая магнитная буря силой 5 баллов. Она также будет двухдневной.
Для того, чтобы уберечь себя от неблагоприятных последствий, метеозависимым рекомендуется соблюдать меры предосторожности и предпринимать определенные меры, которые позволят не усугублять неблагоприятное состояние организма.
Так, в первую очередь, нужно ограничить себе физические нагрузки и стрессовые ситуации. Распределите себе рабочий день и нагрузку так, чтобы у вас было чуть больше времени на отдых. Ваше питание в неблагоприятные даты должно быть таким, чтобы не было дополнительной нагрузки на пищеварительную систему. Питание должно быть разнообразным, легким и полноценным. Полезными будут овощи и фрукты, ягоды, нежирное отварное мясо, кисломолочная продукция.
Откажитесь от кофе, крепкого чая, энергетических напитков. Пейте много простой чистой воды, травяные чаи. Регулярно принимайте прописанные вам препараты. Следите за уровнем давления и частотой пульса.
Вечером сократите время перед телевизором в соцсетях, больше гуляйте на свеем воздухе, постарайтесь ложиться спать раньше и высыпаться.