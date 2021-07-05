Что сильные женщины должны знать о любви к альфа-мужчине

Что ж, когда альфа-мужчина встречает альфа-женщину, первоначальное влечение завораживает. Они не могут насытиться друг другом.
Альфа-самцы любят альфа-самок - фактически, они единственные настоящие спутники жизни друг друга, пишет yourtango.com.
Мысленно они соответствуют друг другу. Эмоционально ... проверить. Физически ... зашкаливает!
Но даже при всем этом альфа-самцы обычно не женятся на альфа-самках.
Вот 3 причины, по которым два альфа в отношениях (особенно альфа-самцы) встают на своем пути к пожизненной любви типа А.
1. Альфы хотят лидировать.Самая большая проблема, с которой сталкиваются отношения Альфа / Альфа, - это решить, кто будет руководить. Для альфа-парня может быть только один ответ на этот вопрос - и ответ - он сам.
Если вы хотите поспорить о том, кто принимает лучшие решения, вы окажетесь в проигрышном споре. Альфа-мужчины просто не последуют вашему примеру, и точка.
Альфа-женщины все время говорят мне: «Джеймс, меня это устраивает. Я хочу сильного мужчину». Они имеют в виду это, когда говорят это - до тех пор, пока они не столкнутся, и он не захочет сказать ей, что «правильно» делать. А потом внезапно возникает проблема ...
2. Он любит вас, но он никогда не будет любить вас больше, чем он любит себя.Другие мужчины могут поставить вас на высокий пьедестал высоко над собой. Альфа-мужчины будут любить вас, но никогда больше, чем они любят себя.
Если вы попытаетесь превзойти их умственно, физически или эмоционально, вы найдете человека, который не захочет подыгрывать. Альфа-мужчина индивидуализирован и актуализирован, как и вы.
Играть не будет.
3. Так устроено природой.В природе, когда встречаются два альфа, они борются за господство. В отношениях между альфа-мужчиной и альфа-женщиной чаще всего возникают разногласия.
Альфы всех полов чрезвычайно умны, а это значит, что у альфа-парней есть та же проблема, что и у вас. Они знают, чего хотят, и готовы на все, чтобы этого добиться.
Мысленные споры утомляют всех. Альфа-мужчины часто выбирают менее сложную женщину просто для того, чтобы сосредоточиться на том, что они делают в мире, не пытаясь перехитрить или перехитрить своего собственного партнера.
Могут ли альфа-мужчины и альфа-женщины быть вместе? Абсолютно.Альфа-мужчины обычно выбирают альфа-женщин на долгое время? Нет.
Как я сказал в начале, есть только одна небольшая проблема: кто будет руководить? Если вы поймете , как решить этот вопрос в ваших отношениях, ваш Альфа-мужчина останется загипнотизированным вами на всю жизнь.
Какой тип женщины привлекает альфа-самца?Альфа-самцы ищут женщину, которая не совсем альфа, но и не кроткая. Им нужен идеальный баланс, позволяющий делать что-то самостоятельно, а также им нужен альфа-самец, который мог бы им помочь.
Женщина, уверенная в себе, но знающая свои пределы и попросившая о помощи, - это тот, кого ищет альфа-самец.