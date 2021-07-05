Депутат Госдумы Вера Ганзя умоляет вернуться к советской системе регулирования цен
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Депутат Госдумы Вера Ганзя умоляет вернуться к советской системе регулирования цен

3:21:167/5/2021Фото: pixabay
0

По ее мнению, "предпринимателям стоить убавить свои аппетиты".

В Госдуме хотят вернуться к советской системе регулирования цен

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.

- Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям", —сообщила Ганзя в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее мнению, нужно изучать торговые надбавки как производителей, так и ритейлеров. Сейчас, если власти пытаются сдержать цены, то бизнес начинает придерживать товары, перепрофилироваться или искать более перспективные рынки сбыта за рубежом.

Также она считает недопустимым повышать цены на товары первой необходимости, а предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты".

От этой страны Лукашенко санкций не ожидал
«Клоунада»: реакция крымских татар на украинский закон
Российский актер заявил о превращении Крыма в «помойку» Украиной
При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
«Уму непостижимо»: реакция Пескова на ответ Зеленского Путину
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
депутатрегулирование ценценообразование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласны с мнением депутата?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов
    3:09:21 7/5/2021
    Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов
    Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии
    3:02:13 7/5/2021
    Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии
    В Новосибирске массово "минируют" торговые центры - у владельцев требуют 3 млн рублей
    2:48:29 7/5/2021
    В Новосибирске массово "минируют" торговые центры - у владельцев требуют 3 млн рублей
    NASA: вспышка на Солнце обрушила мощнейшую магнитную бурю 5 июля на Землю
    2:38:54 7/5/2021
    NASA: вспышка на Солнце обрушила мощнейшую магнитную бурю 5 июля на Землю
    Пять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 5 июля в Новосибирской области. Зараженных +1733
    2:35:52 7/5/2021
    Пять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 5 июля в Новосибирской области. Зараженных +1733
    Жителей Сочи начали готовить к эвакуации из-за угрозы паводка. Реки Хорота и Мацеста выходят из берегов
    2:28:35 7/5/2021
    Жителей Сочи начали готовить к эвакуации из-за угрозы паводка. Реки Хорота и Мацеста выходят из берегов
    БердскЗияющую дыру на тротуаре после хлынувшей воды из-за порыва трубы на ул. Космической пообещали залатать в КБУ Бердска
    2:27:42 7/5/2021
    Зияющую дыру на тротуаре после хлынувшей воды из-за порыва трубы на ул. Космической пообещали залатать в КБУ Бердска
    Со спасательного круга соскользнула 13-летняя девочка при купании на озере под Новосибирском. Ребенок умер
    2:20:20 7/5/2021
    Со спасательного круга соскользнула 13-летняя девочка при купании на озере под Новосибирском. Ребенок умер
    О чем принято молиться на Рождество Иоанна Крестителя? Кому он может помочь?
    2:20:17 7/5/2021
    О чем принято молиться на Рождество Иоанна Крестителя? Кому он может помочь?
    БердскВ ковидном госпитале умер глава ветеранов службы на Северном Кавказе в Бердске Андрей Янеев. Дата похорон
    2:10:07 7/5/2021
    В ковидном госпитале умер глава ветеранов службы на Северном Кавказе в Бердске Андрей Янеев. Дата похорон