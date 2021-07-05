Депутат Госдумы Вера Ганзя умоляет вернуться к советской системе регулирования цен

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.
- Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям", —сообщила Ганзя в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По ее мнению, нужно изучать торговые надбавки как производителей, так и ритейлеров. Сейчас, если власти пытаются сдержать цены, то бизнес начинает придерживать товары, перепрофилироваться или искать более перспективные рынки сбыта за рубежом.
Также она считает недопустимым повышать цены на товары первой необходимости, а предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты".