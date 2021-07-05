Известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер в Москве от коронавируса
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Известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер в Москве от коронавируса

3:26:577/5/2021Фото: Вконтакте
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Причиной смерти стали последствия перенесенной болезни.

Владимир Меньшов скончался на 82 году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сегодня, 5 июля, на 82 году жизни скончался известный актер Владимир Меньшов, режиссёр "Ширли-Мырли", "Москва слезам не верит", лауреат "Оскара". Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса. Об этом сообщили на сайте концерна «Мосфильм».

- Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, - говорится в сообщении.

Также стало известно, что его жена, Вера Алентова, в настоящее время находится в больнице.

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