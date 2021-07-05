Известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер в Москве от коронавируса

Сегодня, 5 июля, на 82 году жизни скончался известный актер Владимир Меньшов, режиссёр "Ширли-Мырли", "Москва слезам не верит", лауреат "Оскара". Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса. Об этом сообщили на сайте концерна «Мосфильм».
- Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, - говорится в сообщении.
Также стало известно, что его жена, Вера Алентова, в настоящее время находится в больнице.