На палатку с малышами наехала водитель без прав на Suzuki GrandVitara на берегу Обского моря под Искитимом. Маму задавила насмерть
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На палатку с малышами наехала водитель без прав на Suzuki GrandVitara на берегу Обского моря под Искитимом. Маму задавила насмерть

3:48:277/5/2021Фото: ГУ МВД России по НСО
0

Мама с девочками находилась возле палатки. Дети в больнице. Все участники трагедии из Кемеровской области.

Женщина погибла, ее дети в больнице

В минувшую субботу, 3 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. Там, около пяти часов вечера на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово – Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района сбили троих человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, 50-летняя женщина находилась за рулем Suzuki GrandVitara. В какой-то момент она сбила 29-летнюю женщину, которая стояла рядом с палаткой. Дальше автомобиль наехал и на саму палатку, в которой находились двое детей 3 и 6 лет.

К сожалению, женщина погибла в машине Скорой помощи от полученных травм. Двое детей были доставлены в больницу с места происшествия.

Также сотрудники полиции установили, что у женщины-водителя не было прав. Проверяется, была ли она трезвой. В настоящее время стражи порядка возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 256 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Проводится расследование.

Учения российского флота в районе Гавайев: реакция США
Черноморье назвали местом битвы сверхдержав
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку
Для въезда в Грецию для россиян начали действовать новые правила
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Побочные эффекты популярной вакцины признаны учеными из Британии
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
сбили человекасбили детейпогибла женщинаДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На палатку с малышами наехала водитель без прав на Suzuki GrandVitara на берегу Обского моря под Искитимом. Маму задавила насмерть
    3:48:27 7/5/2021
    На палатку с малышами наехала водитель без прав на Suzuki GrandVitara на берегу Обского моря под Искитимом. Маму задавила насмерть
    БердскСрочно требуются: ведущий инженер АСУ, инженер-наладчик, оператор 1С, старший прораб…
    3:31:54 7/5/2021
    Срочно требуются: ведущий инженер АСУ, инженер-наладчик, оператор 1С, старший прораб…
    Известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер в Москве от коронавируса
    3:26:57 7/5/2021
    Известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер в Москве от коронавируса
    Депутат Госдумы Вера Ганзя умоляет вернуться к советской системе регулирования цен
    3:21:16 7/5/2021
    Депутат Госдумы Вера Ганзя умоляет вернуться к советской системе регулирования цен
    Все самые главные молитвы Владимирской иконе Божией Матери: кому помогает?
    3:20:05 7/5/2021
    Все самые главные молитвы Владимирской иконе Божией Матери: кому помогает?
    Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов
    3:09:21 7/5/2021
    Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов
    Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии
    3:02:13 7/5/2021
    Пассажирка выпала из троллейбуса и умерла в Новосибирске. Подробности трагедии
    В Новосибирске массово "минируют" торговые центры - у владельцев требуют 3 млн рублей
    2:48:29 7/5/2021
    В Новосибирске массово "минируют" торговые центры - у владельцев требуют 3 млн рублей
    NASA: вспышка на Солнце обрушила мощнейшую магнитную бурю 5 июля на Землю
    2:38:54 7/5/2021
    NASA: вспышка на Солнце обрушила мощнейшую магнитную бурю 5 июля на Землю
    Пять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 5 июля в Новосибирской области. Зараженных +1733
    2:35:52 7/5/2021
    Пять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 5 июля в Новосибирской области. Зараженных +1733