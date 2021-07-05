На палатку с малышами наехала водитель без прав на Suzuki GrandVitara на берегу Обского моря под Искитимом. Маму задавила насмерть

В минувшую субботу, 3 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. Там, около пяти часов вечера на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово – Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района сбили троих человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, 50-летняя женщина находилась за рулем Suzuki GrandVitara. В какой-то момент она сбила 29-летнюю женщину, которая стояла рядом с палаткой. Дальше автомобиль наехал и на саму палатку, в которой находились двое детей 3 и 6 лет.
К сожалению, женщина погибла в машине Скорой помощи от полученных травм. Двое детей были доставлены в больницу с места происшествия.
Также сотрудники полиции установили, что у женщины-водителя не было прав. Проверяется, была ли она трезвой. В настоящее время стражи порядка возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 256 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Проводится расследование.