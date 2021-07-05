Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уютно устроились в одинаковых нарядах в ресторане

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уютно устроились в одинаковых нарядах в Хэмптоне через несколько часов после семейной прогулки в Голливуде.
Спустя всего несколько часов после того, как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес угостили своих детей днем в Universal Studios Hollywood в пятницу, куда входили близнецы Лопеса Макс и Эмме Муньис, 13 лет, и сын Аффлека Сэмюэль Гарнер Аффлек, 9 лет, бригада двух береговых берегов вернулась на восток, а не в Майами, но на этот раз в Хэмптоне.
51-летнюю Лопес и 48-летнего Аффлека сфотографировали рука об руку в эксклюзивном северо-восточном заведении, когда они наслаждались приятной прогулкой, обнимая друг друга в одинаковых бежевых нарядах.
По данным журнала People, пару суперзвезд также сопровождали продюсерский партнер Лопес Элейн Голдсмит-Томас и муж Дэн Томас.
На фотографиях, сделанных британским информационным агентством South West News Service, обе семьи сопровождали телохранители, и гости к ним не подходили, когда они находились в Universal Studios.
«<Лопес и Аффлек> определенно выглядели влюбленными. Они шли плечом к плечу, и он держал ее за руку», - как сообщается, сказал SWNS один из зрителей.
«Они выглядели так, как будто были просто двумя людьми, которые ходили вокруг - ни один человек не подошел к ним».
Незадолго до того, как снова встретиться с Аффлеком, актриса «Хастлерс» разорвала помолвку с бывшей звездой MLB Алексом Родригесом.
Аффлек и Лопес обручились в 2002 году, и в заголовках газет их прозвали «Беннифер». Свою свадьбу они отложили в 2003 году, всего за несколько дней до того, как они собирались связать себя узами брака. К 2004 году отношения пары поп-культуры закончились.
В последние месяцы Лопес и Аффлек были замечены вместе в Монтане, Лос-Анджелесе и Майами.
Источник недавно сообщил Us Weekly, что Родригесу трудно двигаться дальше. "Это тяжелая пилюля, но это его новая реальность", - сказал источник Аффлека.
В прошлом месяце звезда «Обратного пути» была замечена покидающей собственность резиденции актрисы «Хастлер» в Бель-Эйр.
Источник сообщил журналу People, что Лопес проводила много времени в Лос-Анджелесе по делам, а также потому, что хотела максимально использовать свое время с Аффлеком, прежде чем отправиться обратно в Майами.
«Они будут продолжать путешествовать между Лос-Анджелесом и Майами», - сообщил инсайдер.
Источник: foxnews.com