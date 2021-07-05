В России выявили 24 353 новых зараженных коронавирусом
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В России выявили 24 353 новых зараженных коронавирусом

4:11:177/5/2021Фото: pixabay
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Скончались за минувшие сутки 654 человека.

Больше 24 тысяч зараженных ковидом выявили в России за сутки

Сегодня, 5 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 24 353 новых заболевших. Скончались за сутки 654 пациента. Выздоровели – 14 540 человек. В Москве 6 557 новых заражённых — на 1 067 меньше, чем днём ранее. В Подмосковье заразились 2 651 человек.

Напомним, вчера, 4 июля, в России зафиксировано 25 142 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это рекорд по числу новых заболевших за сутки со 2 января 2021 года, когда было зафиксировано 26,3 тыс. новых случаев. При этом заражаться продолжают во всех 85 российских регионах.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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