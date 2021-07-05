В России выявили 24 353 новых зараженных коронавирусом

Сегодня, 5 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 24 353 новых заболевших. Скончались за сутки 654 пациента. Выздоровели – 14 540 человек. В Москве 6 557 новых заражённых — на 1 067 меньше, чем днём ранее. В Подмосковье заразились 2 651 человек.
Напомним, вчера, 4 июля, в России зафиксировано 25 142 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Это рекорд по числу новых заболевших за сутки со 2 января 2021 года, когда было зафиксировано 26,3 тыс. новых случаев. При этом заражаться продолжают во всех 85 российских регионах.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".