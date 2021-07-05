В Бердске закрыли детский лагерь: Нашли зараженного коронавирусом ребенка

В бердском детском лагере дневного пребывания на базе центра “Перспектива” был обнаружен коронавирус у ребенка. Деятельность лагеря тут же остановили.
- Лагерь закрыли еще в начале июня, детей в лагере было мало, всего одна группа. После чего его работу не возобновляли, - прокомментировала случай вице-мэр Бердска по социальным вопросам Жанна Шурова сегодня, 5 июля.
Как сообщает администрация города, лагерь с дневным пребыванием приостановил свою деятельность с 15 июня 2021, а посещали его всего 28 детей.
С начала лета 2021 года по всему Бердску работали девять загородных лагерей, в которых успели отдохнуть за июнь - 1471 ребенок из Новосибирской области. Также 24 лагеря дневного пребывания, в которых за первый летний месяц отдохнуло 1760 детей.