В Бердске закрыли детский лагерь: Нашли зараженного коронавирусом ребенка
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В Бердске закрыли детский лагерь: Нашли зараженного коронавирусом ребенка

4:08:277/5/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Лагерь с дневным пребыванием приостановил свою деятельность с 15 июня 2021, а посещали его всего 28 детей.

Лагерь закрыли еще в начале июня

В бердском детском лагере дневного пребывания на базе центра “Перспектива” был обнаружен коронавирус у ребенка. Деятельность лагеря тут же остановили.

- Лагерь закрыли еще в начале июня, детей в лагере было мало, всего одна группа. После чего его работу не возобновляли, - прокомментировала случай вице-мэр Бердска по социальным вопросам Жанна Шурова сегодня, 5 июля.

Как сообщает администрация города, лагерь с дневным пребыванием приостановил свою деятельность с 15 июня 2021, а посещали его всего 28 детей.

С начала лета 2021 года по всему Бердску работали девять загородных лагерей, в которых успели отдохнуть за июнь - 1471 ребенок из Новосибирской области. Также 24 лагеря дневного пребывания, в которых за первый летний месяц отдохнуло 1760 детей.

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