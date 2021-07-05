Какие планеты будут ретроградными в 2021 году: чем это опасно для человека?
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05.07
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Какие планеты будут ретроградными в 2021 году: чем это опасно для человека?

6:20:317/5/2021Фото: pxhere
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Каждая планета показывает свое влияние, а потому рано или поздно ретроградность той или иной планеты влияет на представителей каждого знака зодиака.

космос
Ретроградные планеты оказывают влияние на всех

Ретроградность - это обратное движение. Но когда речь идет о ретроградности планет, то, конечно же, не подразумевается. что планета начала двигаться в обратном направлении. Происходит замедление ее движения и на фоне остальных планет, движущихся в привычной для себя скорости она выглядит отстающей - будто двигается назад.

Но как бы там ни было, замедление движения небесного тела также меняет ее влияние на все живое на Земле. Каждая планета показывает свое влияние, а потому рано или поздно ретроградность той или иной планеты влияет на представителей каждого знака зодиака.

В оставшемся втором полугодии 2021 года ретроградными будут:

Меркурий - с 27 сентября по 18 октября.

Не желательно заключать браки, принимать ответственные и важные решения, заключать сделки, менять работу и совершать крупные покупки.

Венера - начало 19 декабря. До 31 декабря ее ретроградность не закончится.

Опасно знакомиться, жениться, делать косметические и пластические  операции, показывать свои таланты и демонстрировать творческую работу, отдавать деньги в долг или самим занимать, в том числе оформлять кредит.

Юпитер - с 20 июня по 18 октября.

Опасно начинать учебу, судебные разбирательства и начинать социально значимые проекты.

Сатурн - с 23 мая по 11 октября.

Опасно спорить, ругаться, выяснять отношения, ходить в суд и затевать тяжбы.

Уран - с 20 августа, окончание перенесется на 2022 год.

Опасно не предпринимать ничего нового, придерживаться консервативных взглядов, цепляться на прошлое.

Нептун - с 25 июня по 1 декабря.

Предаваться мечтам и "носить розовые очки", это чревато опасным уходом от реальности.

Плутон - с 27 апреля по 6 октября.

Опасны митинги, забастовки, подстрекательство, открывать новые счета и брать кредиты.

Самым тяжелым в году периодом ожидается время с 27 сентября по 6 октября. В этот период ретроградными оказываются сразу 6 планет: Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Тяжелее всех придется в указанный период Весам и Козерогам.

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