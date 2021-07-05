Пациенты с COVID-19 в семь раз чаще страдают параличом лицевого нерва, чем вакцинированные

Паралич Белла - это нервное заболевание, при котором у пациента наблюдается мышечная слабость на половине лица.
Новое исследование показало, что это заболевание было зарегистрировано у небольшого числа реципиентов вакцины COVID-19, но чаще встречается у тех, кто получает сам вирус.
Пациенты с COVID-19 в семь раз чаще страдали параличом Белла по сравнению с теми, кто прошел вакцинацию, пишет dailymail.co.uk.
В двух испытаниях вакцины было зарегистрировано 19 случаев паралича Белла на каждые 100000 получателей вакцины - риск для пациентов с Covid составляет 82 случая на каждые 100000 человек.
Необходимы дополнительные исследования и мониторинг, но риск паралича Белла очень низок.
Согласно новому исследованию, паралич Белла считается редким побочным эффектом вакцины против COVID-19, но на самом деле он чаще встречается у тех, кто болеет этим заболеванием.
Исследователи из Медицинского центра Кливленда при университетских больницах и Медицинского факультета Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что у пациентов с коронавирусом вероятность паралича лицевого нерва в семь раз выше, чем у тех, кто был вакцинирован против этой болезни.
Из 37000 реципиентов вакцины было зарегистрировано только восемь случаев паралича Белла - заболеваемость 19 случаев на каждые 100000 реципиентов вакцины, по сравнению с 82 случаями на 100000 для пациентов с Covid.
Хотя врачи и производители вакцин будут продолжать внимательно следить за побочными эффектами вакцины, команда говорит, что результаты показывают, что паралич Белла должен быть дополнительной причиной для вакцинации, а не побочным эффектом, которого следует опасаться.
Паралич Белла - это состояние, которое неожиданно поражает лицо пациента.
Пациент испытывает внезапную мышечную слабость или паралич, из-за чего кажется, что половина его лица обвисает. Это приводит к односторонней улыбке и одному глазу, который отказывается закрыться.
Это временное состояние с симптомами, как правило, улучшаются в течение нескольких недель, с полным выздоровлением в течение шести месяцев.
У небольшого числа пациентов некоторые симптомы будут проявляться в течение более длительного времени или же они увидят возобновление состояния в более позднем возрасте.
Хотя точные причины этого состояния неизвестны, ученые предполагают, что оно вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы организма, которая приводит к воспалению или отеку, повреждающему нерв, контролирующий движения лица.
По словам Джона Хопкинса, паралич Белла может быть связан с диабетом, высоким кровяным давлением, травмами, болезнью Лайма и некоторыми инфекциями.
Это заболевание поражает относительно немного людей каждый год, при этом в США регистрируется от 15 до 30 случаев на каждые 100 000 человек.
Однако в последнее время это состояние привлекло больше внимания, поскольку у пациентов, получавших вакцину Covid, было зарегистрировано небольшое количество случаев паралича Белла.
Но паралич Белла на самом деле более вероятен у пациентов, инфицированных самим коронавирусом, чем у тех, кто получил вакцину, как показывают новые исследования.
В рамках исследования, опубликованного в четверг в JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, команда исследовала риск паралича Белла, используя анонимные электронные медицинские записи из 41 медицинской организации по всему миру.
В этих записях врачи искали пациентов с диагнозом Covid в период с января по декабрь 2020 года, а затем выявляли тех, у кого также был диагностирован паралич Белла в течение восьми недель после заражения Covid.
В целом врачи выявили 284 случая паралича Белла среди пациентов с Covid - из примерно 348000 пациентов. Это указывает на то, что у пациентов с Covid риск паралича Белла составляет 0,08%.
Среди этих 284 пациентов чуть более половины (54 процента) не имели в анамнезе паралича Белла до заражения коронавирусом. Остальные 46 процентов страдали этим заболеванием.
Врачи сравнили риск паралича Белла для пациентов с Covid с риском для тех, кто получает вакцину от Covid.
В двух испытаниях вакцин Pfizer и Moderna, в которых участвовало 74 000 пациентов, 37 000 из которых получили вакцины, было зарегистрировано всего восемь случаев паралича Белла. Семь из этих случаев произошли среди вакцинированных пациентов.
Это означает, что частота паралича Белла составляет 19 случаев на каждые 100 000 прививок, или 0,02% риска.
Чтобы более точно сравнить риск паралича Белла между пациентами Covid и получателями вакцины, исследователи сопоставили 64000 невакцинированных пациентов Covid с теми, кто получил вакцины.
Сопоставление показало, что у пациентов с Covid вероятность развития паралича Белла в 6,8 раз выше, чем у тех, кто получил вакцины.
Это новое исследование подкрепляет прошлые доказательства, приведенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которые говорят, что нет значительной связи между вакцинами против Covid и параличом Белла.
Тем не менее, некоторые ученые утверждают, что вакцины Pfizer и Moderna могут иметь более высокий риск паралича Белла, чем другие вакцины , не использующие мРНК.
Ученые пока не знают, как Covid - или вакцина Covid - может вызвать паралич Белла.
Одна из гипотез предполагает, что вирус может запускать взаимодействие между иммунной системой и нервной системой, как и другие вирусы, которые были связаны с этим заболеванием.
Необходимы дополнительные исследования и тщательный мониторинг, чтобы определить, как Covid вызывает паралич Белла и существует ли какой-либо значительный риск для вакцин.
Однако текущие исследования показывают, что пациенты могут проходить вакцинацию против Covid, не беспокоясь об этом крайне редком заболевании.