Если после прививки от коронавируса отсутствуют побочные эффекты, что это значит? Новое исследование
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Если после прививки от коронавируса отсутствуют побочные эффекты, что это значит? Новое исследование

8:38:517/5/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
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Если у меня нет побочных эффектов, означает ли это, что вакцина не оказывает ожидаемого эффекта? Новое исследование проясняет эту путаницу.

Антитела - это белки, вырабатываемые в результате иммунного ответа организма на инфекцию
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцины COVID обычно вызывают иммунный ответ, который вызывает побочные эффекты. Эксперты в области здравоохранения заверили общественность, что это означает, что вакцины работают. Если у меня нет побочных эффектов, означает ли это, что вакцина не оказывает ожидаемого эффекта? Новое исследование проясняет эту путаницу.

Исследования продолжают проливать свет на последствия воздействия вакцины против коронавируса на организм. По мере того, как все больше и больше колется руками, были зарегистрированы многочисленные побочные эффекты. Хотя эти эффекты могут вызывать беспокойство, сообщение общественного здравоохранения было ясным: побочные эффекты указывают на то, что вакцина стимулирует устойчивый иммунный ответ.
Новое исследование было направлено на то, чтобы установить, верно ли обратное: отсутствие побочных эффектов означает более слабый иммунный ответ.

Чтобы собрать свои выводы, исследовательская группа проверила 206 сотрудников Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида на наличие антител против коронавируса до и после вакцинации Pfizer.

Антитела - это белки, вырабатываемые в результате иммунного ответа организма на инфекцию.

Все участники были здоровы, без иммунодефицита и не имели положительного результата теста на COVID-19 на момент включения в исследование.
Исследователи также попросили участников заполнить анкету об их побочных эффектах, вызванных вакциной, после каждой дозы, измерив продолжительность и тяжесть 12 симптомов по шкале от 0 (совсем нет) до 4 (много).

Затем они провели тесты на антитела в среднем через 37 дней после приема второй дозы.

Сравнивая результаты по антителам участников с оценками их симптомов, авторы писали: «Мы не обнаружили корреляции между оценками тяжести симптомов, связанных с вакциной, и титрами антител, индуцированных вакциной, через месяц после вакцинации».

Они добавили, что продолжительность побочных эффектов после первой и второй доз Pfizer также «не выявила никакой связи» с ответом антител.
« Отсутствие корреляции наблюдалось даже при поправке на возраст, вес и пол», - пишут авторы.

В своих заключительных замечаниях они сказали: «В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что «отсутствие поствакцинальных симптомов после получения вакцины BNT162b2 не означает отсутствие индуцированных вакциной антител через месяц после вакцинации».

Исследователи отметили, что это открытие имеет два ключевых значения.

«Во-первых, люди, у которых после вакцинации проявляются незначительные симптомы, могут быть уверены, что это не означает, что вакцина «не сработала». Действительно, в этой когорте люди с небольшими симптомами или без них имели такую ​​же вероятность развития сильного ответа антител, как и люди, у которых проявлялись серьезные симптомы.

«Во-вторых, иммунологические пути, ответственные за <побочные эффекты>, вызванные мРНК вакцины, могут не потребоваться для развития устойчивых ответов антител».

Исследование было опубликовано на допечатном сайте medRxiv 2 июля и еще не прошло рецензирование.

Побочные эффекты вакцины Pfizer - чего ожидать

Большинство побочных эффектов мягкие и не должны длиться дольше недели, например:

  • Больная рука от укола
  • Чувство усталости
  • Головная боль
  • Чувство слабости
  • Чувство или тошнота

«Через один или два дня после вакцинации у вас может подняться температура или вы почувствуете жар или дрожь», - поясняет NHS.

По словам медсестер, при необходимости вы можете принимать обезболивающие, например парацетамол.

В нем добавлено: «Если у вас высокая температура, которая держится более двух дней, новый непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, возможно, у вас COVID-19. Оставайся дома и пройди тест».

Источник: express.co.uk

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