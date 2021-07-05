Затмения 2021: точные даты и особенности астрономических событий

В 2021 году всего случится 4 затмения - 2 лунных и 2 солнечных.
2 затмения, образовавших собой кармический коридор затмений, мы уже пережили в период с 26 мая по 10 июня. Это был довольно сложный период с очки зрения астрологов и эзотериков.
Предстоит еще пара затмений, образующих коридор, в период с 19 ноября по 4 декабря.
Итак, 19 ноября произойдет частное затмение луны в созвездии Тельца. Это затмение можно считать самым безобидным для людей, однако свои негативные моменты оно все равно принесет. В этот день у всех будет повышена агрессивность, склонность к конфликтам. Крайне неблагоприятными будут скоропалительные решения. которые могут заставить потом жалеть о сделанном. Рекомендуется перед затмением провести физическую и энергетическую очистку дома, чтобы ничто негативное не отравляло жизнь в трудный период. Влияние затмения не будет очень мощным. просто его влияние может затянуться практически на 2 недели - до начала полного солнечного затмения, закрывающего неблагоприятный период.
4 декабря нас ждет красивое полное солнечное затмение в созвездии Стрельца. Изменения, которые нас с вами ожидают, не будут громкими и очевидными, однако их влияние нельзя будет не заметить в предстоящие две недели до 19 декабря. Они будут очень важными. В этот период стоит набраться терпения и быть особенно осторожными. Рекомендация с лунного затмения не спешить при принятии решений все еще остается актуальной. Больше всего перемены затронут сферу работы и денег. Козни могут быть от самого близкого окружения. Желательно не начинать поездок и не планировать будущего. Постарайтесь жить сегодняшним днем - так вы лучше адаптируетесь к складывающимся вокруг вас новым обстоятельствам. Именно на них должно быть обращено ваше пристальное внимание.