Если абсолютно случайно лет в 40-45 вы вдруг окажетесь одиноки, где будете искать вторую половинку?
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Если абсолютно случайно лет в 40-45 вы вдруг окажетесь одиноки, где будете искать вторую половинку?

4:57:537/5/2021
0

И будете ли искать вообще?

14 февраля
Любовь витает в атмосфере и зажигает сердца каждого
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Если абсолютно случайно, лет в 40-45, вы вдруг окажетесь одиноки, где будете искать вторую половинку и будете ли искать вообще? Сайты знакомств так себе вариант, в кафе одни малолетки, коллектив на работе однополый. Куда податься приличному человеку за счастьем?
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