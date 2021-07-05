Симптомы штамма дельта: главные отличительные признаки, на которые следует обратить внимание
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Симптомы штамма дельта: главные отличительные признаки, на которые следует обратить внимание

10:19:107/5/2021,КЕЙТ УИТФИЛДФото: pixabay.com
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 Озноб, потеря аппетита, головная боль и боли в мышцах наиболее тесно связаны с инфицированием, наряду с классическими симптомами.

Общие симптомы Covid стали хорошо известны - кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вариант DELTA, впервые обнаруженный в Индии, бушует по Великобритании, оказавшись гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы Covid. И теперь симптомы тоже другие.
Согласно отчету общественного здравоохранения Англии, девять из каждых 10 новых случаев коронавируса теперь относятся к варианту Дельта. Данные PHE также показали, что Delta, впервые выявленная в Индии, на 64 процента более передаема, чем ранее доминирующий вариант Alpha, который возник в Кенте, поскольку Великобритания теперь сталкивается с борьбой с другим штаммом вируса, и гонка за получение вторых доз вакцины увеличивается. Теперь новая версия этого варианта, получившая название «Дельта плюс», вызывает серьезные опасения по поводу третьей волны в Индии, стране, которая пострадала от одних из худших последствий разрушительного вируса.

Симптомы варианта Дельта

В то время как общие симптомы Covid стали хорошо известны - кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, - говорят исследователи, вариант Delta демонстрирует другой набор симптомов.

Вот три основных симптома:


  • Головная боль
  • Больное горло
  • Насморк

Лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов, сказал профессор Тим Спектор, который руководит исследованием и приложением Zoe Covid Symptom.

-С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения - и они не такие, как были. Кажется, этот вариант работает немного иначе. Люди могут подумать, что у них просто сезонная простуда, но они все еще ходят на вечеринки и могут распространиться среди шести других людей, - говорит профессор. - Мы думаем, что это усугубляет большую часть проблемы. Суть в том, что если вы молоды, у вас все равно будут более легкие симптомы. Это может казаться просто сильной простудой или каким-то забавным чувством« отстранения», но оставайся дома и пройди тест».

Однако, несмотря на то, что правительство по-прежнему заявляет, что наиболее важными симптомами, которые следует искать при Covid, являются новый непрерывный кашель, высокая температура и потеря или изменение запаха или вкуса, исследования уже давно показали ряд других симптомов.

Исследование Imperial College London React с участием более миллиона человек в Англии - когда доминировал альфа- или британский вариант - обнаружило широкий спектр дополнительных симптомов, связанных с Covid.

 Озноб, потеря аппетита, головная боль и боли в мышцах наиболее тесно связаны с инфицированием, наряду с классическими симптомами. В исследовании говорится: «Есть несколько других симптомов, связанных с Covid-19.

«Эти другие симптомы могут иметь другую причину и сами по себе не являются причиной для прохождения теста на Covid-19.

Источник: express.co.uk

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