Почему у нас жирному сказать, что он жирный - это неудобно и некрасиво, а худому о худобе - это нормально

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Вот скажите мне, почему у нас жирному сказать, что он жирный - это неудобно и некрасиво, а худому - это нормально. Я вполне довольна своим весом и видом, чувствую себя хорошо, легко, анализы в норме, ни на что не жалуюсь, ничем не больна. Но блин каждый считает своим долгом сказать какую-нибудь чушь типа "ты такая худенькая, наверно не кушаешь совсем, наверно у тебя анемия. Тебе бы поправиться надо". На вопрос, а собственно зачем, я никаких вразумительных ответов, только что-то в духе "нууу просто, так надо, ты же взрослая уже, мама" и прочая белиберда. Причём этим советчикам самим бы скинут десяток кг не помешало бы.
Мне интересно, это только среди моих знакомых и родственников такая бестактность или у всех так? Худыши, вас не достали советами потолстеть?