Повышение налогов на 400 млрд рублей обсуждает власть России
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05.07
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Повышение налогов на 400 млрд рублей обсуждает власть России

5:24:387/5/2021Фото: pixabay
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например, предлагается изменить систему налогообложения состоятельных лиц — около 100 миллиардов рублей в совокупности с другими мерами.

В правительстве обсуждают повышение акцизов

1 июля состоялось заседание бюджетной комиссии правительства РФ. На нем обговорили вопросы, которые связаны с связанные с концепцией донастройки налоговой системы. С помощью такой донастройки бюджет будут дополнительно получать до 400 миллиардов рублей каждый год в 2022-2024 годах, пишут "Ведомости".

Предложение обсуждается в связи с поиском денег, на которые можно было бы финансировать "стратегические инициативы правительства".

В рамках донастройки предлагается:

повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это принесет свыше 100 миллиардов рублей;
расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников — около 90 миллиардов рублей;
изменить систему уплаты акцизов — еще около 100 миллиардов рублей;
изменить систему налогообложения состоятельных лиц — около 100 миллиардов рублей в совокупности с другими мерами.

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