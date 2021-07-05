Повышение налогов на 400 млрд рублей обсуждает власть России

1 июля состоялось заседание бюджетной комиссии правительства РФ. На нем обговорили вопросы, которые связаны с связанные с концепцией донастройки налоговой системы. С помощью такой донастройки бюджет будут дополнительно получать до 400 миллиардов рублей каждый год в 2022-2024 годах, пишут "Ведомости".
Предложение обсуждается в связи с поиском денег, на которые можно было бы финансировать "стратегические инициативы правительства".
В рамках донастройки предлагается:
повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это принесет свыше 100 миллиардов рублей;
расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников — около 90 миллиардов рублей;
изменить систему уплаты акцизов — еще около 100 миллиардов рублей;
изменить систему налогообложения состоятельных лиц — около 100 миллиардов рублей в совокупности с другими мерами.