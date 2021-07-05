В Канаде сожгли девять церквей после обнаружения 751 безымянных детских могил

В Канаде сгорели девять католических и англиканских церквей. Это произошло на фоне обострения ситуации с коренными жителями страны. Деревянные здания загорались и моментально сгорали, еще до приезда пожарных. Причина возгорания во всех случаях – поджог.
Отметим, на прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году, сообщает ТАСС.
В 1884 году в Канаде начали создавать специальные школы-интернаты для детей коренных народов, то есть, индейцев. Их делали для интеграции детей индейцев в канадское общество. В итоге, сотни малышей умирали от побоев, голода и болезней. В общей сложности, исходя их документов, из 150 тысяч погибли 3,2 тысячи детей. Их похоронили в братских могилах.
Хотя неясно, как погибли дети, похороненные в безымянных могилах, обнаружение их останков вызвало гнев среди общин коренных народов по всей стране.