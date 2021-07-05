Сына красноярского депутата осудили на 14,5 лет колонии за убийство

В Красноярске состоялся судебный процесс, в котором судили сына главы Емельяновского сельсовета Красноярского края Андрея Шилова и его товарища по преступлению — Сергея Шмелева. Оба отправятся в колонию строгого режима на 14,5 лет и возместят ущерб семье жертвы в размере 5,5 миллионов рублей, так постановил Центральный райсуд Красноярска, который признал подсудимых виновными в причинении смерти своему знакомому и краже.
- 15 сентября в ночное время 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, скончался, — говорилось в сообщении СК.
Потасовка, в которой участвовали три человека было снято участником избиения и разослано в сети, видео попало в руки жительницы Красноярска. У снимавшего лицо было забрызгано кровью.
Родители осужденного Шилова - председатель Емельяновского сельсовета Иван Шилов и экс-судья Емельяновского райсуда и адвокат Людмила Шилова.
Отец заявлял, что дело сфабриковано перед предвыборной компанией, а информацию о нападении называл неправдой