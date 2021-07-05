Сына красноярского депутата осудили на 14,5 лет колонии за убийство
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Сына красноярского депутата осудили на 14,5 лет колонии за убийство

6:02:477/5/2021Фото: © sledcom.ru
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Сергей Шилов и его знакомый Сергей Шмелев развлекались тем, что избили до смерти своего знакомого и сняли весь процесс на видео.

Сын главы сельсовета проведет более 14 лет в колонии строго режима

В Красноярске состоялся судебный процесс, в котором судили сына главы Емельяновского сельсовета Красноярского края Андрея Шилова и его товарища по преступлению — Сергея Шмелева. Оба отправятся в колонию строгого режима на 14,5 лет и возместят ущерб семье жертвы в размере 5,5 миллионов рублей, так постановил Центральный райсуд Красноярска, который признал подсудимых виновными в причинении смерти своему знакомому и краже.

- 15 сентября в ночное время 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, скончался, — говорилось в сообщении СК.

Потасовка, в которой участвовали три человека было снято участником избиения и разослано в сети, видео попало в руки жительницы Красноярска. У снимавшего лицо было забрызгано кровью.

Родители осужденного Шилова - председатель Емельяновского сельсовета Иван Шилов и экс-судья Емельяновского райсуда и адвокат Людмила Шилова.

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