Таблица сна по возрасту: сколько сна вам действительно нужно? Простое руководство
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Таблица сна по возрасту: сколько сна вам действительно нужно? Простое руководство

11:02:037/5/2021,KAISHA ЛЭНГТОНФото: pixabay.com
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Недостаток сна может вызвать целый ряд проблем, от дисбаланса настроения до гораздо более серьезных заболеваний.

Сколько нужно спать человеку в сутки согласно возрасту
Сколько нужно спать человеку в сутки согласно возрасту

Сон должен быть приоритетом для всех, поскольку он имеет огромное значение для того, как человек функционирует, но сколько сна вы должны получать каждую ночь?
Сон имеет основополагающее значение для роста и развития младенцев, детей раннего возраста и подростков. Это также важно, так как позволяет вашему телу и разуму перезарядиться, оставляя вас бодрым и бодрым, когда вы просыпаетесь. Здоровый сон гарантирует, что ваше тело будет здоровым и сможет защитить себя от болезней, а без него ваш мозг не сможет нормально работать.
Сон важен для здоровья.

Недостаток сна может вызвать целый ряд проблем, от дисбаланса настроения до гораздо более серьезных заболеваний.

Каждый третий человек страдает от плохого сна из-за стресса, компьютеров и работы дома часто называют причинами нарушения сна.

Цена плохого ночного сна может означать нечто большее, чем просто плохое настроение и недостаток внимания.

Регулярные бессонные ночи могут подвергнуть вас риску многих серьезных заболеваний, включая ожирение, болезни сердца и диабет.

Врачи и медицинские работники также связывают плохой сон с сокращением продолжительности жизни.

Как узнать, достаточно ли вы выспались?
Большинству людей необходимо около восьми часов сна каждую ночь, чтобы нормально функционировать.

Однако каждый человек индивидуален, и некоторым нужно больше, а некоторым меньше.

В общем, если вы просыпаетесь уставшим и весь день думаете о том, чтобы вздремнуть, скорее всего, вы не высыпаетесь.

По данным Национальной службы здравоохранения, детям необходимо следующее количество сна в зависимости от их возраста:


  • Младенцы от 4 до 12 месяцев - от 12 до 16 часов, включая сон
  • Малыши от 1 до 2 лет - от 11 до 14 часов, включая сон
  • Дети от 3 до 5 лет - от 10 до 13 часов, включая сон
  • Дети от 6 до 12 лет - от 9 до 12 часов
  • Подростки от 13 до 18 лет - от 8 до 10 часов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предполагают, что взрослым также необходимо разное количество сна в зависимости от возраста.

Для людей в возрасте от 18 до 60 лет CDC рекомендует взрослым спать семь или более часов в сутки.

Людям в возрасте от 61 до 64 лет рекомендуется спать от семи до девяти часов каждую ночь.

Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется спать от семи до восьми часов в сутки.

Советы, как хорошо выспаться


  • Постарайтесь вести регулярный распорядок дня с регулярным временем сна.
  • Найдите время, чтобы расслабиться перед сном с помощью успокаивающих действий, таких как теплая ванна, расслабляющие упражнения или чтение книги.
  • Избегайте смартфонов и других электронных устройств, которые могут негативно повлиять на вашу способность спать спокойно.
  • Убедитесь, что в вашей спальне создана расслабляющая обстановка - в идеале убедитесь, что в ней темно, тихо, аккуратно и температура от 18 ° C до 24 ° C.
  • Следите за потреблением кофеина и, при необходимости, уменьшайте его, особенно в течение дня.

Источник: express.co.uk

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