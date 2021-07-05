Что такое черная плесень? В чем опасность, симптомы и лечение болезни
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Что такое черная плесень? В чем опасность, симптомы и лечение болезни

6:04:357/5/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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В России также зарегистрированы случаи заболевания черной плесенью на фоне “ковида”, однако случаи смертей единичны.

О таком заболевании стало известно в начале 20 века, когда обнаружилось, что черная плесень поразило домашний скот
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вспышка черной плесени, которая иначе называется мукормикозом, произошла в Индии в начале мая этого года. О том, что это за заболевание, чем опасно, какие симптомы и как лечится - в нашем материале.

Черная плесень - это опасно заболевание, которое вызвано некоторыми видами плесневых грибов, появляющихся в почве, навозе, на растениях, а также гниющих фруктах, овощах. Болезнь сопровождается возникновением у человека язв, некрозов в лимфатических узлах и легких. Также в желудке может развиться геморрагический инфаркт. Это довольно редкое заболевание, которое человек может подхватить при контакте со спорами плесени, причем летальность его составляет от 40 до 80 процентов. Оно может поражать не один орган в теле человека, а несколько из-за чего возрастает риск смерти. Сейчас чаще всего встречается после перенесенного коронавируса.

Обычно черная плесень не опасна для человека, однако если у него ослаблен иммунитет, то возникает риск заражения. Особенно болезни подвержены люди с диабетом, ВИЧ, раком, поражениями кожи, перенесшие трансплантацию органов, также отмечается, риск увеличивается при приеме гормональных препаратов, а также антибиотиков, которыми лечат тяжелое течение коронавируса. Для пациентов с “ковидом” есть двойная опасность - ослабленные защитные функции организма плюс препараты, которые назначают для терапии. К ним относятся стероиды, угнетающие иммунитет, например, дексаметазон. Если при попадании в здоровом организме, грибки сразу нейтрализуются, то после приема подобных препаратов он просто перестает их распознавать.

При заболевании на слизистых человека образуются черный некротические пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. Для для терапии в таком случае используются противогрибковые препараты, также удаляют пораженные ткани, чтобы снизить риск летального исхода. Смертность приблизительно происходит в 50 процентах случаев из 100. При коронавирусе из симптомов появляются лихорадка, заложенность носа, выделения из слизистых, боль в легких, опухают глаза, на коже могут образоваться темные пятна, кожная сыпь или покраснение, посинение кожных покровов и ногтей. Если своевременно получить медицинскую помощь и медикаментозную терапию, то риски смерти снижаются. Она заключается во внутривенном введении антигрибковых лекарств, это длительный курс. Шансы на выздоровление велики при обращении к врачу на ранней стадии.

О таком заболевании стало известно в начале 20 века, когда обнаружилось, что черная плесень поразило домашний скот. С тех пор у человека оно встречалось не так уж и часто. Самая крупная вспышка произошла в Индии в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. На данный момент число случаев превысило 40 тысяч случаев, при этом более 3 тысяч из них скончались. Более 30 тысяч человек имели поражения слизистых носа, глаз, а также мозга. Как отмечается, более 50% из них страдали диабетом, более 42% лечились стероидными препаратами. Чаще всего болезнь поражала людей в возрасте от 40 до 50 лет. Также в группе риска находятся дети до 15 лет. В Индии распространению черной плесени поспособствовал жаркий климат, также то, что диабет плохо поддается контролю.

В России также зарегистрированы случаи заболевания черной плесенью на фоне “ковида”, однако случаи смертей единичны. Как отмечают, специалисты в нашей стране угрозы вспышки нет, потому на распространение заболевания влияет влажный климат. Тем не менее, чтобы обезопасить себя, необходимо отказать от приема гормонов без назначения врача, контролировать сахар в крови, тем, кто страдает диабетом и перенес коронавирус, нельзя работать в огороде, контактировать с почвой и тем более с компостом.

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