Главное летнее новолуние 10 июля: Что категорически запрещено делать в эту дату, чтобы избежать неприятностей и как загадать желание

Настроить свою энергетику на правильный ритм, загадать сокровенные желания и переменить жизнь к лучшему - все это важно успеть 10 июля, когда в 04.17 по московскому времени состоится обновление лунного диска. Новолуние пройдёт в созвездии Рака.
То, что новолуние будет располагаться в Раке, говорит о том, что оно сильно повлияет на наше поведение, эмоции и чувства. Всем захочется погрузиться в себя и ваши переживания станут намного важнее внешних событий.
В этот день крайне не рекомендуется начинать новые ответственные проекты, принимать серьезные решения. Нельзя конфликтовать, находиться в подавленном настроении, ругаться и вступать в конфликты.
Многие не замечают того, что своими мыслями в новолуние программируют себя на предстоящий месяц. Однако, если учесть этот факт и принять меры к тому, чтобы мышление оставалось позитивным, то можно значительно повлиять на свою жизнь самым лучшим образом.
Давайте считать, что новолуние - это прекрасный шанс начать все сначала. В этот период принято загадывать желания. которые касаются денег, любви, работы, отношений. Благоприятно расставаться с вредными привычками и строить планы на будущее.
Главное условие при загадывании желания - оно должно касаться только вашей судьбы и жизни. Оно никоим образом не должно менять судьбу другого человека.
Желание нужно четко представлять себе в голове во всех мельчайших подробностях. Запишите его на бумаге. Чем подробнее, тем лучше. Опишите для чего вам нужно его исполнение, как оно повлияет на вас, что будет происходить с вами дальше. Так вы визуализируете ваше желание и подкрепите ваш сигнал во вселенную вашими позитивными эмоциями.
Листок сверните 4 раза по направлению к себе. Положите его на ночь на подоконник, чтобы на него падал свет луны и придавите его чем-то тяжелым сверху. Часто рекомендуют делать это фигуркой лошадки или каким то красивым сувениром. который вызывает у вас позитивные эмоции.
Спустя сутки перечитайте ваше желание вслух четырежды, а затем бумагу сожгите, пепел отправьте по ветру.