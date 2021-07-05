Макс Покровский наорал на Белана из-за концерта в Питере. Что ответил Дима
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Макс Покровский наорал на Белана из-за концерта в Питере. Что ответил Дима

6:15:147/5/2021Фото: Билан виноват?
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Билан не считает проведение своего концерта в Санкт-Петербурге причиной отмены выступлений Покровского. По словам Билана, он давно делал прививку и носит маску в общественных местах.

Покровский не приедет в Питер из-за отмены выступления

Дмитрий Билан впервые ответил на гневные обращения Макса Покровского. Свой ответ лидеру группы «Ногу свело!» он отправил в личном блоге.

- Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием „Билан“. Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный и отвечать на такую неадекватную агонию не вижу никакого смысла, — обратился Билан к лидеру группы "Ногу Свело!".

Билан не считает проведение своего концерта в Санкт-Петербурге причиной отмены выступлений Покровского. По словам Билана, он давно делал прививку и носит маску в общественных местах.

- Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд, — говорит певец.

Дмитрий Билан заметил, что больше не станет отвечать на обвинения, потому что у него нет времени на «дуракаваляние».

- Хорошего вечера. Уверен, что у вас такого давно не было — 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю! — подытожил Билан.

1 июля в Санкт-Петербурге прошел концерт Дмитрия Билана, на котором были выявлены многочисленные нарушения, из-за которых закрыли площадку, принимавшую фестиваль Roof Fest.

Максим Покровский очень бурно прореагировал на отмену выступления и наорал на певца.

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