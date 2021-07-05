Казачий кадетский корпус Бердска станет центром кадетского образования в Новосибирской области
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Казачий кадетский корпус Бердска станет центром кадетского образования в Новосибирской области

6:29:177/5/2021
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В его задачи войдет методическое сопровождение деятельности всех кадетских классов, созданных на базе средних образовательных школ.

В регионе будет создан ресурсный центр по развитию кадетских казачьих классов

В следующем году содействием реализации дополнительных общеобразовательных программ казачьей направленности займется региональный ресурсный центр. В правительстве Новосибирской области обсудили ход реализации Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества на 2021 – 2023 годы на территории региона.

В 2022 году на базе Казачьего кадетского корпуса им. Героя России Олега Куянова в Бердске будет создан региональный ресурсный центр по развитию кадетского образования в Новосибирской области. В его задачи войдет методическое сопровождение деятельности всех кадетских классов, созданных на базе средних образовательных школ, а также дополнительных образовательных программ казачьей направленности.

Ранее состоялось подписание соглашения между министерством образования Новосибирской области и Новосибирским отдельским казачьим обществом. Предусмотрены совместное проведение военно-патриотических мероприятий, участие членов казачьего общества в развитии кадетских казачьих классов на базе образовательных организаций, также реализация дополнительных образовательных программ казачьей направленности.

Говоря о развитии казачьего молодежного движения, атаман Новосибирского отдельского казачьего общества Алексей Харитонов подчеркнул, что в регионе ведется системная работа по допризывной подготовке подрастающего поколения. С целью популяризации традиций и истории казачества организуются конкурсы, соревнования и фестивали. Так, приуроченные к 800-летию со дня рождения Александра Невского, в регионе в течение 2021 года прошли фестивали на территории Искитимского, Мошковского, Сузунского и других районов. Развивается казачья клубная деятельность, спортивные, военно-патриотические и другие направления.

На начало 2021 года на территории области зарегистрировано 23 казачьи организации, из них – 12 казачьих обществ, внесенных в госреестр. Представители казачества ведут активную деятельность по обеспечению охраны общественного порядка и охраняют леса.

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