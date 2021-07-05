Иностранную вакцину от коронавируса допустили до испытаний в России

В Минздраве приняли решение допустить к испытаниям иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом рассказал глава Минпрома Денис Мантуров. По словам министра, производство китайского препарата компании CanSino Biologics может быть запущено российской компанией «Петровакс».
- Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде, — уточнил Мантуров.
По словам главы ведомства, в российской фармкомпании могут начать испытания препарата AstraZeneca, в настоящее время известно, что данная вакцина будет экспортироваться в страну, передает ТАСС.
Ранее появилась информация, что на российский курорты будут заселять и после вакцинации импортными препаратами. Для того, чтобы граждан приняли в отеле или в гостинице, достаточно перевести сертификат на русский язык.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 5 июля в Бердске выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1940 случаев коронавирусной инфекции.
Сегодня привиться можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года начали ставить прививки вакциной "Спутник Лайт", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".