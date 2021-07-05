Землетрясение сотрясло Горный Алтай 5 июля 2021

На территории Горного Алтая в районе Кош-Агача 5 июля произошло небольшое колебание почвы, которое не очень заметили местные жители. В пресс-службе МЧС рассказали, что пострадавших при землетрясении магнитудой в 3,8 балла не было.
- На территории Кош-Агачского района Республики Алтай зарегистрировано сейсмическое событие в 4 км восточнее населенного пункта Джазатор. Сообщение об этом поступило в 14:38 (10:38 мск) от Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба МЧС отметила, что для местных жителей данные колебания почвы не стали заметными, в пятидесятикилометровую зону попал лишь один населенный пункт — село Джазатор.