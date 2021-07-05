Землетрясение сотрясло Горный Алтай 5 июля 2021
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Землетрясение сотрясло Горный Алтай 5 июля 2021

7:18:267/5/2021Фото: Flickr
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Произошло небольшое колебание почвы - зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8 в районе села Джазатор.

В Горном Алтае немного "потрясло"

На территории Горного Алтая в районе Кош-Агача 5 июля произошло небольшое колебание почвы, которое не очень заметили местные жители. В пресс-службе МЧС рассказали, что пострадавших при землетрясении магнитудой в 3,8 балла не было.

- На территории Кош-Агачского района Республики Алтай зарегистрировано сейсмическое событие в 4 км восточнее населенного пункта Джазатор. Сообщение об этом поступило в 14:38 (10:38 мск) от Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, - говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба МЧС отметила, что для местных жителей данные колебания почвы не стали заметными, в пятидесятикилометровую зону попал лишь один населенный пункт — село Джазатор.

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