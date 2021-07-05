Трагедией закончилось спасение тонущего 13-летнего мальчика: Погибли 6 человек
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Трагедией закончилось спасение тонущего 13-летнего мальчика: Погибли 6 человек

7:33:497/5/2021Фото: Pixabay
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Тела троих нашли, поиски остальных продолжаются. В Анапе в момент ЧП был шторм.

Отбойное течение унесло в море трех человек в Анапе

В Анапе утонули три человека — 13-летний подросток и два взрослых — отец несовершеннолетнего и его друг. Известно, что в море на спасение утопающих бросились еще три взрослых мужчины, их поиски продолжаются.

- Ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением, в отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция, — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, во время купания на пляже «Ибица» подросток 2008 года рождения решил отплыть подальше и его начало уносить в море отбойным течением, с ним не смогли справиться и отец мальчика, пытавшийся спасти сына, и его друг. Эти три человека утонули, известно, что на спасение в воду бросились еще три взрослых, о их судьбе ничего неизвестно, проводятся поисковые работы. На место происшествия выехал прокурор Анапы.

По данным оперативного штаба региона, с воскресенья, 4 июля, купание в Анапе было запрещено из-за погодных условий. Ребенок находился в воде на пляже села Витязево, необорудованном для купания.

Спасатели предупреждают о рисках, связанных с нахождением в воде во время плохой погоды, также они просят граждан не плавать на необорудованных пляжах и не входить в воду в нетрезвом виде или в одиночестве.

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