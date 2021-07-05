Удачные даты на важные старые и новые дела с 5 по 11 июля 2021 по лунному календарю
9:20:527/5/2021
Вся неделя оценивается, как благоприятная и спокойная. Главное - ничего не предпринимать в новолуние 10 июля.
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