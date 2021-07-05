Удачные даты на важные старые и новые дела с 5 по 11 июля 2021 по лунному календарю
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Удачные даты на важные старые и новые дела с 5 по 11 июля 2021 по лунному календарю

9:20:527/5/2021Фото: pixabay
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Вся неделя оценивается, как благоприятная и спокойная. Главное - ничего не предпринимать в новолуние 10 июля.

полнолуние, луна, ночь
Для каждого дела есть свой благоприятный день

5 июля

Этот день будет одним из самых благоприятных. Особенно хорошо сегодня гулять на свежем воздухе. Для новых дел и принятия серьезных решений день не подходит. Лучше созерцать и отдыхать.

6 июля

День также не подходит для начала новых дел. Зато начатые и старые дела будут идти как по маслу. Вас этот день порадует. Удачный день создаст вам приподнятое настроение, которым желательно поделиться вечером с семьей или друзьями.

7 июля

Сегодня будут неблагоприятными любые дела, связанные с покупкой жилья. Отложите эти вопросы на более позднее время. Сегодня пусть все идет так, как вы привыкли. Не стоит сворачивать горы, иначе настроение будет испорчено и вы не смоете насладиться спокойным течением вашей работы.

8 июля

Вот тот самый день, когда можно приступить к новым проектам.  Все, за что бы вы ни взялись, будет спориться и принесет свои ощутимые результаты. Благоприятно планировать рабочие поездки. Хорошо менять обстановку и разумно использовать свежую энергию.

9 июля

День не подходит для новых начинаний. В целом  день неблагоприятен для общения и налаживания связей. Энергетика дня будет тяжелой и конфликтной а потому проводите больше времени в одиночестве. Постарайтесь не падать духом и оставаться спокойными.

10 июля

Этот день будет одним их самых сложных и неблагоприятных для работы. Никаких новых дел и поездок начинать не стоит. Это время новолуния. Энергия луны слишком минимальна, чтобы у вас на все хватило сил. Лучше провести этот день спокойно и в тишине среди любимых людей.

11 июля

Настало время для активных действий. Лень и безынициативность будут очень разрушительны для вас. Покажите себя во всей красе, пусть вес увидят, на что вы способны. Это лучшее время для любых перемен.

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