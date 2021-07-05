Певицу Анжелику Агурбаш требует экстрадировать из России белорусская прокуратура: Есть санкция на ее арест

В Россию поступило обращение генеральной прокуратуры Белоруссии, в котором ведомство просит экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, против которой в республике возбуждено уголовное дело, об этом написано в Telegram-канале белорусской прокуратуры.
Артистку обвиняют в оскорблении президента страны и разжигании социальной вражды. В интернете, начиная с августа прошлого года, когда в стране прошли выборы президента, были выставлены певицей материалы, которые, по мнению властей Белоруссии, явились оскорбительными для Лукашенко и сотрудников правоохранительных органов "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя".
По действующему в республике законодательству, Анжелику Агурбаш могут посадить на 12 лет. В российской прокуратуре не исключают уголовного преследования за деструктивные материалы. В настоящее время дело находится в производстве Следственного комитета.
В белорусском суде санкционировали заключение под стражу артистки. По информации СМИ, Агурбаш родилась в Белоруссии, но имеет российское гражданство.