Певицу Анжелику Агурбаш требует экстрадировать из России белорусская прокуратура: Есть санкция на ее арест
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Певицу Анжелику Агурбаш требует экстрадировать из России белорусская прокуратура: Есть санкция на ее арест

7:53:277/5/2021Фото: @angelicaagurbash
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Артистку обвиняют в оскорблении президента страны и разжигании социальной вражды.

Белорусские власти хотят посадить певицу с российским гражданством

В Россию поступило обращение генеральной прокуратуры Белоруссии, в котором ведомство просит экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, против которой в республике возбуждено уголовное дело, об этом написано в Telegram-канале белорусской прокуратуры.

Артистку обвиняют в оскорблении президента страны и разжигании социальной вражды. В интернете, начиная с августа прошлого года, когда в стране прошли выборы президента, были выставлены певицей материалы, которые, по мнению властей Белоруссии, явились оскорбительными для Лукашенко и сотрудников правоохранительных органов "выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя".

По действующему в республике законодательству, Анжелику Агурбаш могут посадить на 12 лет. В российской прокуратуре не исключают уголовного преследования за деструктивные материалы. В настоящее время дело находится в производстве Следственного комитета.

В белорусском суде санкционировали заключение под стражу артистки. По информации СМИ, Агурбаш родилась в Белоруссии, но имеет российское гражданство.

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