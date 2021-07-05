Благоприятные дни по лунному календарю в июле и августе для уборки озимого чеснока, как его сушить и хранить правильно

Довольно многие огородники сажают осенью озимый чеснок. Конечно, он проклевывается с первым теплом и созревает не глубокой осенью. как многие культуры для хранения зимой, а уже в конце июля - начале августа. Стоит учесть, что если лето очень жаркое, то сбор чеснока настанет только в августе. Но! Чем чаще и обильнее вы его поливаете, тем дальше отодвинутся сроки сбора урожая.
Как определить зрелость чеснока?
Есть три визуальных признака.
- Более 75 процентов пера чеснока пожелтели и сникли.
- Головки чеснока приобрели характерный цвет - белый, серый или серо-розовый и покрыты всего 3-4 слоями чешуи.
- Зубчики головки чеснока легко друг от друга отделяются.
Лучшие дни для сбора чеснока в августе 2021 по лунному календарю
1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 29, 30 августа.
Как собирать и хранить?
Для сбора урожая выбирают сухой и солнечный день. Головки чеснока подкапываются вилами, лучше их не тянуть из земли, поскольку корни могут достаточно крепко сидеть в земле.
После выкапывания, если позволяет погода, его можно оставить на просушку на солнце. Не оббивайте остатки земли о лопату - очищайте руками головки чеснока.
Затем желательно убрать чеснок в проветриваемое помещение на несколько дней для окончательной просушки. Корни срезают, от шейки чеснока оставляют около 5 сантиметров. Можно заплетать чеснок в косы, как и лук и оставлять на хранение в подвешенном состоянии, тогда ботву срезать не нужно.
Перед закладкой на хранение тщательно осмотрите внешне головки чеснока, чтобы подпорченные вредителями головки не попали на хранение со здоровыми.