Курение после прививки от коронавируса ведет в смерти: Врачи назвали причину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Курение после прививки от коронавируса ведет в смерти: Врачи назвали причину

8:26:507/5/2021Фото: pixabay.com
0

Эксперты считают, что стоит воздержаться от курения и электронных сигарет.

курение
Врачи предупредили, что курение после вакцинации может привести к образованию тромбов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Иностранную вакцину от коронавируса допустили до испытаний в России

Иностранную вакцину от коронавируса допустили до испытаний в РоссииКак болеют коронавирусом вакцинированные россияне, рассказал инфекционистЕщё 243 новости

Курение и употребление алкоголя в течение нескольких дней после прививки от коронавируса может привести к тромбообразованию.

«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — цитирует врача-пульмонолога Алексея Никишенкова ТАСС.

Он считает, что стоит воздержаться от курения и электронных сигарет. Аналогичного мнения придерживается и директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа. Она предупреждает: после вакцинации человек испытывает влияние на свой организм факторов, ведущих при коронавирусе. Это загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование.

«Чтобы исключить их нельзя пить и курить», — призывает Лапа.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сегодня привиться можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года начали ставить прививки вакциной "Спутник Лайт".

Учения российского флота в районе Гавайев: реакция США
Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
Сумская проехала по Украине и заявила о «сущем аде»
За что отдыхающим на Черном море дают обидные прозвища
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
курениеврач-терапевткоронавирус вакцинаупотребление алкоголя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это лучше, чем умереть от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Курение после прививки от коронавируса ведет в смерти: Врачи назвали причину
8:26:50 7/5/2021
Курение после прививки от коронавируса ведет в смерти: Врачи назвали причину
Главное летнее новолуние 10 июля: Что категорически запрещено делать в эту дату, чтобы избежать неприятностей и как загадать желание
8:20:15 7/5/2021
Главное летнее новолуние 10 июля: Что категорически запрещено делать в эту дату, чтобы избежать неприятностей и как загадать желание
Певицу Анжелику Агурбаш требует экстрадировать из России белорусская прокуратура: Есть санкция на ее арест
7:53:27 7/5/2021
Певицу Анжелику Агурбаш требует экстрадировать из России белорусская прокуратура: Есть санкция на ее арест
Трагедией закончилось спасение тонущего 13-летнего мальчика: Погибли 6 человек
7:33:49 7/5/2021
Трагедией закончилось спасение тонущего 13-летнего мальчика: Погибли 6 человек
Затмения 2021: точные даты и особенности астрономических событий
7:20:28 7/5/2021
Затмения 2021: точные даты и особенности астрономических событий
Землетрясение сотрясло Горный Алтай 5 июля 2021
7:18:26 7/5/2021
Землетрясение сотрясло Горный Алтай 5 июля 2021
Иностранную вакцину от коронавируса допустили до испытаний в России
6:58:41 7/5/2021
Иностранную вакцину от коронавируса допустили до испытаний в России
БердскКазачий кадетский корпус Бердска станет центром кадетского образования в Новосибирской области
6:29:17 7/5/2021
Казачий кадетский корпус Бердска станет центром кадетского образования в Новосибирской области
Какие планеты будут ретроградными в 2021 году: чем это опасно для человека?
6:20:31 7/5/2021
Какие планеты будут ретроградными в 2021 году: чем это опасно для человека?
Макс Покровский наорал на Белана из-за концерта в Питере. Что ответил Дима
6:15:14 7/5/2021
Макс Покровский наорал на Белана из-за концерта в Питере. Что ответил Дима