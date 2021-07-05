Курение после прививки от коронавируса ведет в смерти: Врачи назвали причину

Курение и употребление алкоголя в течение нескольких дней после прививки от коронавируса может привести к тромбообразованию.
«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — цитирует врача-пульмонолога Алексея Никишенкова ТАСС.
Он считает, что стоит воздержаться от курения и электронных сигарет. Аналогичного мнения придерживается и директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа. Она предупреждает: после вакцинации человек испытывает влияние на свой организм факторов, ведущих при коронавирусе. Это загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование.
«Чтобы исключить их нельзя пить и курить», — призывает Лапа.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сегодня привиться можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от новосибирского Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года начали ставить прививки вакциной "Спутник Лайт".