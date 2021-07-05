Чем заняться 5-11 июля в саду и огороде по лунному прогнозу? Эти 6 действий точно нельзя делать

5 июля
Стареющая луна в Тельце. Это очень плодородный знак, а значит любые работы, связанные с посадкой и посевом культур будут благоприятными.
Можно пикировать, высаживать позднюю рассаду. благоприятен посев редьки для зимнего хранения и моркови для тех же целей. Можно полоть и окучивать картофель, обрабатывать его от колорадского жука.
Запрещенными будут рыхление земли и пересадка растений с места на место.
6, 7 и 8 июля
Убывающая луна в Близнецах. Это знак средней плодородности. Можно сеять зелень, которую вы будете собирать до самой зимы, удалять пасынки на помидорах, формировать и прищипывать плети огурцов, убирать созревший чеснок на хранение, выкапывать корнеплоды, например ранний картофель.
Хорошо обрабатывать растения от вредителей и болезней, рыхлить землю.
Запрещено сегодня пересаживать, делать пикировку, поливать, вносить разного вида подкормки.
9, 10 и 11 июля
Крайне неблагоприятные дни для работы в огороде. 10 июля - новолуние, а за сутки до него и сутки после него все процессы замирают. Можно убирать засохшие ветки, убирать поросль.