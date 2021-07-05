На угнанном автомобиле каршеринга подростки слетели с трассы под Новосибирском и попали на видео
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На угнанном автомобиле каршеринга подростки слетели с трассы под Новосибирском и попали на видео

10:31:577/5/2021Фото: АСТ-54
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В аварию попали подростки, угнавшие машину «Делимобиля». Их преследовали полицейские. Во время погони авто перевернулось в кювет. Водитель сбежал в лес.

Подростки разбили автомобиль, взятый в каршеринг

Подростки разбили машину, на которой ехали по Северному объезду под Новосибирском. По информации АСТ-54, авария произошла ранним утром 5 июля.

«Делимобиль» был взят группой молодых людей, в какой-то момент на 44 километре произошло опрокидывание техники, в результате пострадавших нет, подросток, сидевший за рулем сбежал в лес.

Двоих пассажиров сотрудникам ДПС удалось вызволить из машины и задержать. В настоящее время идет поиск водителя. Известно, что автомобиль каршеринга вылетел с проезжей части во время погони - их преследовал экипаж ГИБДД.

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