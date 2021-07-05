Старейшего в России вора в законе отдали под суд: Из колонии он может уже не выйти

В Адыгее начался судебный процесс по уголовному делу в отношении 71-летнего Владимира Волкова, считающегося сейчас старейшим в России вором в законе. Волкова обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в криминальной иерархии»). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Поэтому на свободу он может уже не выйти.
По версии следствия, Волков получил статус вора в законе в январе 1980 года в Москве, где «принял участие в собрании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии».
«С этого момента на протяжении более 38 лет он руководил преступными элементами, действующими также на территории Краснодарского края и республики Адыгея», — цитирует Znak.com республиканскую прокуратуру.
Волкову вменяют организацию сбора денег и их траты «на нужды лиц, осуществляющих преступную деятельность», участие в разрешении конфликтов в преступной среде, покровительство ряду лиц, известных в криминальных кругах.
Владимир Волков (Волчок) родился 12 ноября 1949 в Краснодаре. В начале 1980-х годов его в Москве короновал один из грузинских воров Автандил Чихладзе (Квежо). Первую судимость получил в 1982 году. Прикубанский суд Краснодара признал его виновным в вымогательстве (по статье 148 УК РСФСР) и дал три года. Волков считался одним из ближайших соратников ныне покойного короля российского преступного мира Аслана Усояна (Деда Хасана). В 1990-х — 2000-х годах их неоднократно задерживали вместе при проведении российскими силовиками спецопераций.
В последний раз Волчка задержали в октябре 2017 года сотрудники ФСБ. Авторитет разыскивался по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, лицом, занимающим высшее положение в криминальной иерархии»). В декабре 2019-го Майкопской районный суд признал Волкова виновным в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), использовании рабского труда (ч. 3 ст. 127.2 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и приговорил к 4 годам колонии.
Срок заключения должен был закончиться 1 октября 2021 года. Однако Волчку предъявили новое обвинение.
Ранее старейшим из ныне живущих российских воров в законе считался 83-летний Валентин Гудиевский, известный также как Дэртэн. В конце июня он скончался от коронавируса в городской больнице № 2 Санкт-Петербурга.