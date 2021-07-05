Как болит голова при коронавирусе, точное описание дал врач

Коронавирус уверенно продолжает распространяться по миру, его определяют по наличию определенных симптомов.
Врач из Британии рассказал, какой признак стал одинаковым у большинства пациентов. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор пояснил, что у многих заразившихся коронавирусом наблюдается головная боль, у части пациентов она — единственный симптом COVID-19.
По словам доктора, проводившего исследование, у большинства заболевших наблюдается умеренная или сильная боль, не уходящая при приеме препаратов-анальгетиков.
Боль при коронавирусе чувствуется с обеих сторон головы и не уходит в течение 3-5 дней, она бывает разной — то пульсирующая, то давящая или острая.
По данным ученых из Британии, индийский штамм коронавируса определить сложнее, так как его симптомы больше похожи на обычную простуду - наблюдается головная боль и першение в горле, возникающий насморк, чихание и сильный кашель, - пишет The Telegraph.