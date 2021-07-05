Toyota сбила 14-летнего велосипедиста на "зебре" в центре Бердска
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Toyota сбила 14-летнего велосипедиста на "зебре" в центре Бердска

9:58:427/5/2021
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ДТП произошло вечером 5 июля на пешеходном переходе возле бердской школы №10. Пострадавший подросток попал в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП

Подростка-велосипедиста сбила «Тойота» у школы №10 в Бердске.

ДТП произошло вечером 5 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина. Как сообщает АвтоБердск, подросток не слез с велосипеда при переезде по "зебре".

Автомобиль двигался со стороны центра в направлении Красного Сокола. Сотрудники ГИБДД прибыли на место дорожной аварии. По их словам велосипедист пострадал «не сильно». Однако его увезла в больницу машина скорой помощи.

Друзья пострадавшего школьника рассказали, что тому 14 лет. Они знают, по правилам дорожного движения при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться и везти велосипед рядом.

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