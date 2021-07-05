Toyota сбила 14-летнего велосипедиста на "зебре" в центре Бердска

Подростка-велосипедиста сбила «Тойота» у школы №10 в Бердске.
ДТП произошло вечером 5 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина. Как сообщает АвтоБердск, подросток не слез с велосипеда при переезде по "зебре".
Автомобиль двигался со стороны центра в направлении Красного Сокола. Сотрудники ГИБДД прибыли на место дорожной аварии. По их словам велосипедист пострадал «не сильно». Однако его увезла в больницу машина скорой помощи.
Друзья пострадавшего школьника рассказали, что тому 14 лет. Они знают, по правилам дорожного движения при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться и везти велосипед рядом.