Заключенные из новосибирских колоний сняли клип на кавер песни Bring me to life группы Evanescence. Смотрите видео

Заключенные из двух колоний Новосибирской области объединились и сняли клип на кавер песни Bring me to life группы Evanescence, рассказали 5 июля в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Идея снять клип принадлежит руководителю творческого коллектива мужской ИК № 14 Константину Шумихину. Участниками съемок стали осужденные из этой, а также женской колонии № 9 общего режима. Всего над проектом работали более 50 человек.
Женщины отвечали за разработку образов и костюмы для хореографического номера, который исполнил танцевальный коллектив «Фауст». Его участницы тоже отбывают наказание в колонии. Ранее они уже создавали удачные пародии на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб.
Отдельно была записана сама песня силами вокального кружка женской колонии. В мужском исправительном учреждении вели работу по монтажу звука и видеоряда. Кроме того, осужденные Владислав Ткачев и Александр Коченевский участвовали в исполнении песни и снялись в клипе.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН, осужденные ранее уже не раз брали призы на региональных конкурсах художественной самодеятельности.
На этом клипе творческие коллективы не собираются останавливаться. Планируют выпустить режиссерскую версию клипа с авторской аранжировкой и текстом.