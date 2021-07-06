Жгучие и чувственные поздравления на Всемирный день поцелуя: Открытки для самых близких и любимых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жгучие и чувственные поздравления на Всемирный день поцелуя: Открытки для самых близких и любимых

8:50:107/6/2021Фото: bonnycards.ru
0

Праздник посвящается прикосновению губами к кому-то, при помощи которого можно проявить чувства – выразить детскую невинность, материнскую любовь, страсть влюбленных, крепкую дружбу.

Всемирный день поцелуя

Давайте миром полюбуемся,
С родными крепко поцелуемся,
Мечту исполним их любую,
Ведь наступил день поцелуя,

А значит, это время радости,
Душевной близости и сладости,
Вы обнимайтесь лишь покрепче,
На сердце сразу станет легче!

Всемирный день поцелуя

Тебя целую нежно в губы,
Тебя в щеку, и так же я любя.
Мы празднуем день страстных поцелуев,
И их я шлю тебе да от себя.

В день этот, как словно, в день рожденья,
Я одарю поцелуями тебя.
Открой глаза — это не наваждение,
В день поцелуев дарю тебе себя.

Всемирный день поцелуя

В День поцелуя поспешите
Близких, родных поцеловать,
Добро, любовь и мир несите —
Чтобы взамен их получать!

Вас поздравляем — пускай в жизни
Как поцелуя сладкий миг —
Будут лишь радостные мысли,
Любовь дарите для других.

Пускай же импульс счастья сильный,
Подарит радость и покой,
С Днем поцелуя! Пусть обильным
Будет веселье — как весной!

Всемирный день поцелуя

Что может быть приятней поцелуя,
Когда от этого играет кровь,
По-дружески уже не так волнует,
Но вы целуйтесь вновь и вновь. ,

Дарите людям радость поцелуя,
От всей души, от сердца или так,
И пусть никто не приревнует,
Сегодня поцелуй как добрый знак.

Прикосновения губ бывают очень разны,
Воображение их красочно рисует,
Друзья, встречаем нынче праздник,
Сегодня день всемирный поцелуя!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

Звезды, которые не любят Россию и отказываются сюда приезжать
Список признаков COVID-19 нового типа
Названы 3 небанальные причины появления акне
Что точно указывает на то, что ваш телефон прослушивают
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Инфекционист описал, как протекает COVID у привитых пациентов
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день поцелуя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жгучие и чувственные поздравления на Всемирный день поцелуя: Открытки для самых близких и любимых
8:50:10 7/6/2021
Жгучие и чувственные поздравления на Всемирный день поцелуя: Открытки для самых близких и любимых
Бревном убил 4-летнего внука молодой дедушка
8:42:37 7/6/2021
Бревном убил 4-летнего внука молодой дедушка
Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:34 7/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 июля 2021 в России и мире
7:40:21 7/6/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 июля 2021 в России и мире
БердскПринесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
6:30:48 7/6/2021
Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
БердскСильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
5:45:42 7/6/2021
Сильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
5:05:12 7/6/2021
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
5:00:41 7/6/2021
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
4:00:16 7/6/2021
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
3:40:29 7/6/2021
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления