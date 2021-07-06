Жгучие и чувственные поздравления на Всемирный день поцелуя: Открытки для самых близких и любимых

Давайте миром полюбуемся,
С родными крепко поцелуемся,
Мечту исполним их любую,
Ведь наступил день поцелуя,
А значит, это время радости,
Душевной близости и сладости,
Вы обнимайтесь лишь покрепче,
На сердце сразу станет легче!
Тебя целую нежно в губы,
Тебя в щеку, и так же я любя.
Мы празднуем день страстных поцелуев,
И их я шлю тебе да от себя.
В день этот, как словно, в день рожденья,
Я одарю поцелуями тебя.
Открой глаза — это не наваждение,
В день поцелуев дарю тебе себя.
В День поцелуя поспешите
Близких, родных поцеловать,
Добро, любовь и мир несите —
Чтобы взамен их получать!
Вас поздравляем — пускай в жизни
Как поцелуя сладкий миг —
Будут лишь радостные мысли,
Любовь дарите для других.
Пускай же импульс счастья сильный,
Подарит радость и покой,
С Днем поцелуя! Пусть обильным
Будет веселье — как весной!
Что может быть приятней поцелуя,
Когда от этого играет кровь,
По-дружески уже не так волнует,
Но вы целуйтесь вновь и вновь. ,
Дарите людям радость поцелуя,
От всей души, от сердца или так,
И пусть никто не приревнует,
Сегодня поцелуй как добрый знак.
Прикосновения губ бывают очень разны,
Воображение их красочно рисует,
Друзья, встречаем нынче праздник,
Сегодня день всемирный поцелуя!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru