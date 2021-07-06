Календарь дачника на 6 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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06.07
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Календарь дачника на 6 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:057/6/2021Фото: pixabay
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Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен

6 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 12%. Восход Луны в 01:19, а закат в 18:09.

Хронология лунных дней


  • 25 лунный день c 01:05 05.07.2021 по 01:19 06.07.2021
  • 26 лунный день c 01:19 06.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:


  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.

Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:


  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.

Не благоприятно в близнецах:


  • посадка и пересадка травянистых растений.

26 лунный день (±)

6 июля 2021 года в 12:00 — 26 лунный день. Пассивный день. В этот лунный день можно приобрести новые инструменты, необходимые для комфортного садоводства и огородничества. Вся жизненная сила, которая определяет рост растений, концентрируется в корнях, растения отдыхают и их рост довольно замедлен.

Рекомендуется в 26 лунный день:


  • обрезка, прививка и перепрививка кустарников и деревьев;
  • борьба с вредителями и болезнями;
  • уборка листьев и ботвы;
  • благоустройство сада.

Не рекомендуется в 26 лунный день:


  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: mirkosmosa.ru

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