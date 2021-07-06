Таинственные поздравления и необычайные открытки в день Ивана Купалы 7 июля 2021 года

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
С Иван Купалой поздравляю
Тебя сегодня я с душей.
Желаю окунуться в тайну,
И прыгнуть резво чрез костер.
Пусть этот праздник необычный,
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.
У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!
***
На Ивана, на Купалу,
Чтоб душа тоски не знала,
Ароматных трав нарви,
Разожги костер любви.
В чисту воду окунись
И здоровьем зарядись.
Опусти веночек в реку,
Пусть плывет он к человеку,
Что в душе твоей и в сердце.
Приоткрой ты в счастье дверцу.
И к тебе плывет венок —
Несет этот поздравок.
Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru