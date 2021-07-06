Таинственные поздравления и необычайные открытки в день Ивана Купалы 7 июля 2021 года
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Таинственные поздравления и необычайные открытки в день Ивана Купалы 7 июля 2021 года

7:53:227/6/2021Фото: bonnycards.ru
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Праздник Ивана Купалы отмечается 7 июля ежегодно.

День Иван Купала

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

С Иван Купалой поздравляю
Тебя сегодня я с душей.
Желаю окунуться в тайну,
И прыгнуть резво чрез костер.

Пусть этот праздник необычный,
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

День Иван Купала

На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!

***

На Ивана, на Купалу,
Чтоб душа тоски не знала,
Ароматных трав нарви,
Разожги костер любви.

В чисту воду окунись
И здоровьем зарядись.
Опусти веночек в реку,
Пусть плывет он к человеку,

Что в душе твоей и в сердце.
Приоткрой ты в счастье дверцу.
И к тебе плывет венок —
Несет этот поздравок.

День Иван Купала

Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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