Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля
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Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля

2:15:347/6/2021Фото: bonnycards.ru
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В России День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. В 2021 году праздник выпадает на 18 июля.

День металлурга

С Днём металлурга! Желаю, чтобы жизнь твоя была надёжным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А ещё хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

***

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

***

С днём металлурга поздравляю! Желаю тебе железной выдержки, кованного здоровья, металлических нервов и непрерывного везения. Пусть тебе сулят успехи в работе, а в семье беспечно цветёт любовь, благосостояние, крепкое доверие и понимание.

***

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

***

С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!

***

С Днем металлурга, наши уважаемые добытчики и покорители металла! Желаем вам стального здоровья, железного успеха и крепкого семейного счастья. Мы признательный за ваш благородный и неоценимый труд — оставайтесь такими же профессионалами своего дела, реализуйте все идеи и замыслы и верьте в собственные силы. Пусть все будет отлично!

***

Уважаемые металлурги! Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем металлурга! Желаем вам сплава мужества, трудолюбия и искусства в вашей нелегкой профессии, вы — победители огня и металла — достойные продолжатели лучших традиций наших предков. Всем работникам отрасли счастья, здоровья и оптимизма!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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