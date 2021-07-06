Что случилось, когда я на год отказалась от кофеина
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Что случилось, когда я на год отказалась от кофеина

1:00:087/6/2021,Мишель Ку( Michelle Ku )Фото: pixabay.com
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Чтобы от чего-то отказаться, нужно изменить свое мышление.

Только бросив кофе , я поняла, насколько сильно я на него полагалась

В средней школе и университете я была абсолютным кофейным наркоманом. Раньше я выпивала порции эспрессо, ничего не чувствуя. У меня была по крайней мере чашка в день, если не две или три - обычно с четырьмя сахарами и небольшим количеством молока.

Все изменилось, когда я стала веганом и стала лучше заботиться о себе. У меня экзема, и в процессе заживления кожи я обнаружила, что от употребления кофе или чая мне стало хуже. Я решила навсегда отказаться от кофеина, пишет yourtango.com.

Только бросив кофе, я понял, насколько сильно я на него полагалась. Я привыкла ложиться спать очень поздно, зная, что утром меня будут ждать энергетический напиток, эспрессо или чашка кофе. К полудню я разобьюсь и выпью еще одну. В конце концов, у меня выработалась такая терпимость, что я, приходя домой с урока, сразу же засыпала.

Излишне говорить, что те первые дни без кофеина были тяжелыми - куда бы я ни пошла, это, казалось, дразнило меня, - но через несколько недель идея выпить чашку кофе едва ли приходила мне в голову.

Есть и другие способы заправиться

Я знала, что мне нужно внести некоторые изменения, поэтому приучила себя ложиться спать на два-три часа раньше. (Оказывается, сон - лучшее решение от усталости.) Я начала новый утренний распорядок, занимаясь йогой или делая несколько быстрых растяжек, чтобы получить сок. В кафе я заменила свой обычный кофе смузи или чаем без кофеина (моя любимая ромашка). А главное, усталость перестала носить как почетный знак.

В течение многих лет я чувствовала, что мне нужно довести свое тело до предела, чтобы стать достаточно хорошим. Затем я взяла книгу  Бенджамина Хоффа «Дао Пуха», в которой принципы даосизма объясняются через любимую карикатуру. В одной главе Хофф пишет о «Бизи Бэксон», о ком-то, кто постоянно что-то делает, и у которого нет времени, чтобы терять его зря. Он отмечает, что Бизи Бэксон чувствует себя важным и продуктивным, но их действия на самом деле контрпродуктивны, потому что вызывают только ненужный стресс.

Если я хотела чувствовать себя лучше без кофеина, мне тоже нужно было изменить свое мышление.

Каково быть без кофеина

Несмотря на все его преимущества, в том числе снижение риска развития ряда заболеваний,  кофе меня не устраивал. Когда я отказалась от кофеина, моя экзема зажила, оставив после себя мягкую гладкую кожу. Я спала лучше и чувствовал себя более отдохнувшей, и мне не нужно было спать в неподходящее время. Я получила энергию от более здоровых привычек, таких как упражнения. Я стала пить больше воды. Я больше не чувствовала беспокойства и нервозности.

Прошло полтора года с тех пор, как я полностью отказалась от кофеина, и теперь, когда я чувствую себя сильнее, я позволяю себе пить чай или шоколад со вкусом кофе раз в пару недель. Я до сих пор не пила кофе.

Я знаю это: если я когда-нибудь снова выпью кофе, то буду гораздо умереннее и осторожнее с ним.

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