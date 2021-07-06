Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 июляПетров пост (Апостольский)
Владимирской иконы Божией Матери
Собор Владимирских святых
Мученицы Агриппины Римляныни
Праведного отрока Артемия Веркольского
Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
Народные праздники
Аграфена Купальница
По народному календарю в этот день чтут память мученицы Агриппины Римляныни.
По народным обычаям в этот день люди массово купаются в водоемах. Если по близости нет рек или озер, то принимают ванну с целебными травами. Перед этим принято ходить в баню.
В этот день заготавливают и запаривают венки для бани, чтобы их хватило на весь год. Вечером целители собирают лечебные травы и коренья. Ночью отправляются на поиски цветков папоротника. Считается, что тот, кто найдет его, обретет счастье и любовь.
Этот день считается благоприятным для посадки репы.
Приметы
- Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать урожай ячменя.
- Проливной дождь долго не идет.
- Обложной дождь – на целый день.
- Радуга после дождя долго держится – к сырой погоде.
- Вечером при ясном небе сверкает зарница – на следующий день будет дождь.
Источник: my-calend