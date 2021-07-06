Бревном убил 4-летнего внука молодой дедушка

Накануне в Бурятии произошла трагедия. Там 49-летний дедушка убил своего 4-летнего внука. Выяснилось, что мужчина занимался ремонтом и в какой=то момент ему понадобилось бревно. Он взял его, но понял, что не рассчитал свои силы - оно оказалось слишком тяжелым. Поэтому дед и бросил его. Но он не заметил. Что в этот момент рядом стоял 4-летний внук. Получилось, что бревно упало на ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, где он впоследствии и скончался.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сообщается, то дед хотел заняться ремонтом своего трактора, а бревно планировал использовать в качестве рычага. Мужчина взял в руки дерево и понес его в нужное место, однако начал уставать и решил отдохнуть. Не заметив внука рядом, он бросил бревно и придавил им мальчика.