Бревном убил 4-летнего внука молодой дедушка
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бревном убил 4-летнего внука молодой дедушка

8:42:377/6/2021Фото: pixabay
0

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в больнице.

Мужчина уронил бревно на 4-летнего внука

Накануне в Бурятии произошла трагедия. Там 49-летний дедушка убил своего 4-летнего внука. Выяснилось, что мужчина занимался ремонтом и в какой=то момент ему понадобилось бревно. Он взял его, но понял, что не рассчитал свои силы - оно оказалось слишком тяжелым. Поэтому дед и бросил его. Но он не заметил. Что в этот момент рядом стоял 4-летний внук. Получилось, что бревно упало на ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, где он впоследствии и скончался.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сообщается, то дед хотел заняться ремонтом своего трактора, а бревно планировал использовать в качестве рычага. Мужчина взял в руки дерево и понес его в нужное место, однако начал уставать и решил отдохнуть. Не заметив внука рядом, он бросил бревно и придавил им мальчика.

Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Мясников рассказал об ошибках при измерении давления
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
убил внукауронил бревнозашиб ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:34 7/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 июля 2021 в России и мире
7:40:21 7/6/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 июля 2021 в России и мире
БердскПринесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
6:30:48 7/6/2021
Принесет ли южный ветер грозу 6 июля в Бердск?
БердскСильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
5:45:42 7/6/2021
Сильный геомагнитный удар 6 июля 2021: Чем опасна для метеопатов магнитная буря ранним утром
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
5:05:12 7/6/2021
Душевные слова в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
5:00:41 7/6/2021
График частоты пульса в состоянии покоя по возрасту: как проверить частоту пульса - простое руководство
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
4:00:16 7/6/2021
У трех знаков зодиака - Тельца, Рака и Весов будет волшебная неделя с 5 по 11 июля 2021 года
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
3:40:29 7/6/2021
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора: лучшие поздравления
С кем сейчас Тимати?
3:00:59 7/6/2021
С кем сейчас Тимати?
Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля
2:15:34 7/6/2021
Поздравления с Днём металлурга в прозе для самых выносливых на 18 июля