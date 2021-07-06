Новую и очень хитренькую схему кражи денег со счетов россиян раскрыли полицейские
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Новую и очень хитренькую схему кражи денег со счетов россиян раскрыли полицейские

8:59:357/6/2021Фото: pixabay
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Уже задержаны девять человек, ведется расследование.

Новую схему мошенничества раскрыли полицейские

Правоохранители выявили еще одну мошенническую схему, которая позволяет дистанционно воровать деньги со счетов россиян. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники размещали в сети интернет объявления о продаже премиальных автомобилей, недвижимости или медицинских масок. Когда по объявлению начинали обращаться предполагаемые покупатели, мошенники просили подтвердить свою платежеспособность и перевести некую сумму на счета их знакомых через специальную платежную систему, а потом прислать им чек о переводе.

Получив этим способом персональные данные, соучастники изготавливали поддельные паспорта и снимали деньги со счетов граждан в банках. Возбуждены семь уголовных дел, на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей.

Выявлены девять подозреваемых, четверо из них заключены под стражу. По адресам проживания мошенников проведены обыски и изъяты поддельные паспорта, штампы, банковские карты, техника и иные документы. Ведется расследование.

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