Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери
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Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери

10:25:227/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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К иконе идут с просьбами об исцелении о помощи, о семье, о мире, о наставлении на путь истинный, о здравии, о детях и много еще с какими прошениями.

икона
Владимирская икона Божией Матери считается чудотворной

6 июля - один из трех дней поклонения и почитания Владимирской иконы Божией Матери. Ее празднуют трижды в году особенно - помимо сегодняшнего дня еще 3 июня и 8 сентября. Все эти даты установлены в честь чудесного избавления русских городов от набегов врага - татарских и крымских ханов.

Изначально к этой иконе прибегали именно с этой целью- защитить людей от разграбления врагами. Однако в мирное время люди обращались к ней с самыми различными просьбами, на которые стали получать отклик.

Лик Богородицы стал пользоваться особой популярностью у людей. Перед этой иконой короновались правители России. К иконе идут с просьбами об исцелении о помощи, о семье, о мире, о наставлении на путь истинный, о здравии, о детях и много еще с какими прошениями.

Икона признана универсальной и чудотворной. Главное условие для верующих - молиться ей нужно, не имея темных помыслов, слова должны идти от всей души и глубины вашего сердца.

Молитва


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