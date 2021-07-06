Молитва на 6 июля слушающей верующих Владимирской иконе Божией Матери

6 июля - один из трех дней поклонения и почитания Владимирской иконы Божией Матери. Ее празднуют трижды в году особенно - помимо сегодняшнего дня еще 3 июня и 8 сентября. Все эти даты установлены в честь чудесного избавления русских городов от набегов врага - татарских и крымских ханов.
Изначально к этой иконе прибегали именно с этой целью- защитить людей от разграбления врагами. Однако в мирное время люди обращались к ней с самыми различными просьбами, на которые стали получать отклик.
Лик Богородицы стал пользоваться особой популярностью у людей. Перед этой иконой короновались правители России. К иконе идут с просьбами об исцелении о помощи, о семье, о мире, о наставлении на путь истинный, о здравии, о детях и много еще с какими прошениями.
Икона признана универсальной и чудотворной. Главное условие для верующих - молиться ей нужно, не имея темных помыслов, слова должны идти от всей души и глубины вашего сердца.
Молитва