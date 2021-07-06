Не стоит вести диалог с Россией с позиции силы, предупредил США Лавров
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Не стоит вести диалог с Россией с позиции силы, предупредил США Лавров

9:13:297/6/2021Фото: pixabay
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По словам главы российского МИД, эти попытки приведут к провалу.

Лавров предостерег США о попытках вести диалог с позиции силы

На днях глава МИД России Сергей Лавров дал интервью индонезийской газете. В нем он рассказал о том, что Америка должна понять, что попытки вести диалог с нашей страной с позиции силы ни к чему хорошему не приведут. Также он дал комментарий по поводу требования США, которые они предъявили после саммита в Женеве.

- Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно, — отметил глава российского МИД.

Также Лавров отметил, что российский лидер ясно дал понять, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало, однако сразу по завершении переговоров официальные американские лица, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России, сопровождаемые угрозами нового давления, добавил Лавров.

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