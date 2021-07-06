Коронавирус подозревают у 1207 жителей Бердска на 6 июля 2021: Новые данные о зараженных

Сюжет: Третья волна коронавируса
Стали известны новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на утро 6 июля. Под медицинским наблюдением находятся 1207 жителей. За последние сутки взят 391 тест на вирус. За все время пандемии выздоровевших и выписанных 1 835 бердчан.На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в городе зарегистрировано 1946 случаев коронавирусной инфекции. В школах города выявлено три заболевших ученика, два воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты две группы детского сада и один класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.