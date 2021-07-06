Коронавирус подозревают у 1207 жителей Бердска на 6 июля 2021: Новые данные о зараженных
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Коронавирус подозревают у 1207 жителей Бердска на 6 июля 2021: Новые данные о зараженных

9:10:097/6/2021Фото: pixabay
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В школах города выявлено три заболевших ученика, два воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты две группы детского сада и один класс.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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Стали известны новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на утро 6 июля. Под медицинским наблюдением находятся 1207 жителей. За последние сутки взят 391 тест на вирус. За все время пандемии выздоровевших и выписанных 1 835 бердчан.
На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в городе зарегистрировано 1946 случаев коронавирусной инфекции. В школах города выявлено три заболевших ученика, два воспитанника детских садов. На карантин по COVID-19 закрыты две группы детского сада и один класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
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