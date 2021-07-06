Можно ли работать на огороде 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?
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Можно ли работать на огороде 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери?

11:20:477/6/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Этот праздник не относится к великим. Однако всем православным в этот день рекомендуется посетить храм, чтобы помолиться Богородице о своих нуждах и принести ей благодарственные молитвы.

икона
Владимирская икона почитается трижды в год

6 июля у православных день почитания иконы Богородицы "Владимирская". Эта икона является самой распространённой среди людей, ее часто покупают для того, чтобы она была дома, потому что икона считается поистине чудотворной и особо почитаемой.

Этот ласковый лик Богородицы никому не отказывает в помощи. И, хотя, в первые времена ее пребывания на русской земле она пользовалась особым спросом для защиты от набега татар и крымских ханов, люди позже заметили, что она отвечает на  любые просьбы от верующих.

Этот праздник не относится к великим или двунадесятым. Однако всем православным в этот день рекомендуется посетить храм, чтобы помолиться Богородице о своих нуждах и принести ей благодарственные молитвы за все то, что мы имеем. Можно сделать пожертвование храму и раздать милостыню нищим.

Пред иконой, где бы она ни находилась - дома или в храме - нужно остаться в тишине и настроиться на молитву. Можно попросить о прощении грехов, о милости, об исцелении и о любой помощи, которая вам нужна. Нельзя никому желать зла, нельзя иметь в голове темных замыслов.

Молиться можно как каноническими молитвами, так и своими словами, главное, чтобы они были искренними.

Запретов на работу в этот день нет. Но если вы желаете посвятить больше времени общению с Богом - это не возбраняется. Впрочем, как и работа.

Ограничений по работе на земле также нет. По лунному календарю сегодня убывающая Луна в Близнецах - это малопродуктивный знак. Посевные и посадочные работы не дадут хорошего урожая, но можно заниматься другими работами по огороду - прополкой, пикированием рассады и так далее.

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